曼菲斯灰熊與當家球星莫蘭特(Ja Morant)的緣分，恐怕將在今年劃下句點。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)最新爆料，灰熊球團正在聽取各隊對於這位26歲球星的報價，並不排除在2月5日交易截止日前將他送走。這意味著，這位曾經被視為建隊基石的超級後衛，如今已不再是球隊的非賣品。報導指出，目前已有多支球隊向灰熊探詢交易可能。而灰熊高層的態度相當開放，他們設定的交易回報鎖定在「首輪選秀權」以及「具潛力的年輕球員」。消息人士透露，灰熊球團內部正在評估兩條路線：一是徹底與莫蘭特分道揚鑣，改以年度最佳防守球員傑克森(Jaren Jackson Jr.)及現有年輕核心為基礎進行重建；二是維持現狀，將莫蘭特視為重組陣容的一部分。但從「開放聽取報價」的動作來看，球團顯然更傾向前者。Morant自2019年以榜眼之姿加盟以來，確實為曼菲斯帶來了票房與榮耀，囊括新人王、最佳進步獎並兩度入選全明星。然而，帶隊成績始終無法突破，過去四次打進季後賽僅贏過一個系列賽。更讓球團頭痛的是他頻繁的場外風波與傷病史。本季至今他僅出賽18場，場均數據滑落至19分、7.6助攻、3.2籃板，近期又因小腿傷勢連續缺席3場。此外，本季稍早他曾因在賽後與總教練伊薩洛(Tuomas Iisalo)發生口角，態度輕蔑且不當，遭球團處以禁賽一場的處分。這一連串的紀律問題與出席率低落，似乎成為壓垮駱駝的最後一根稻草。合約狀況也是灰熊急著動作的原因之一。莫蘭特的合約將持續到2027-28賽季，且今年夏天他將有資格簽下一份3年1.78億美元(約新台幣58億元)的頂薪延長合約。在評估過他的耐戰度與場外風險後，灰熊顯然對於是否要奉上這份大約感到猶豫。交易大限逐漸逼近，這位曾經的「腰王」是否會改披其他球隊戰袍，將是未來一個月NBA最大的看點。