曼菲斯灰熊似乎從亞特蘭大老鷹交易當家控衛崔楊（Trae Young）的案例中得到了啟發，據報導，球團目前已持開放態度，準備聽取關於莫蘭特（Ja Morant）的交易報價。這項發展並不令人意外，因為這位聯盟頭號「問題兒童」，身上背負的疑慮實在太過沈重。我們都知道那些亮槍事件與禁賽紀錄，光是這些場外鬧劇足以構成球隊對他興致缺缺的理由，基於上述原因，我們盡可能篩選出幾支可能需要莫蘭特的球隊。除去紀律問題，從球風來看，要將莫蘭特植入現有的戰術體系並不容易。但現實是殘酷的，他不是一個合格的長距離射手，也不具備頂級的防守能力或精英級別的組織才華。莫蘭特所提供的是絕對頂級的運動能力。他可以單純靠著跑得比別人快、跳得比別人高，每晚拿下大量分數。這當然有其價值，特別是他也是一名優秀的籃板手，非常擅長抓下籃板後直接發動轉換快攻，趁防守方立足未穩時撕裂防線。總體而言，莫蘭特提供的是一套非常「特殊」的技能包，任何球隊若想引進他，都必須圍繞著他重建，或至少進行大幅度的戰術調整。這是一個巨大的要求，特別是考慮到莫蘭特尚未證明這種打法的高效性。這位26歲的球星生涯場均出手超過17次，但真實命中率（True Shooting Percentage）僅為平庸的55.6%。在當今這個時代，要圍繞一名效率中等、無法拉開空間，且助攻失誤比過高的球員建立高水平的進攻體系，幾乎是不可能的任務。值得注意的是，受限於這種飛天遁地的打法，莫蘭特生涯從未單季出賽超過70場，頻繁的傷病史更是隱憂。因此，我們必須認清事實，適合莫蘭特的角色，應該是球隊的二當家或三當家，而非領銜主演的一哥。爵士隊會是一個有趣的選項，特別是如果他們能在不犧牲馬爾卡寧（Lauri Markkanen）或喬治（Keyonte George）的情況下得到他。在此情境下，喬治可以轉打無球的得分後衛。考慮到老鷹隊交易崔楊的回報並不豐厚，若灰熊最終只能接受類似的低價籌碼，也不足為奇，畢竟楊的實力評價普遍更高。公鹿隊急需在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身邊增加火力。雖然莫蘭特無法解決他們的空間問題，但他主打的高節奏球風或許能與「希臘怪胎」產生共鳴。不過，這可能需要比瑞佛斯（Doc Rivers）更靈活的教練腦袋才能整合成功。此外，莫蘭特高達3940萬美元的薪資，對於薪資結構擁擠的強隊來說，配平交易並非易事。灰狼隊迫切需要一名控球後衛，但他們需要的是能為愛德華茲（Anthony Edwards）與蘭德爾（Julius Randle）拉開空間的組織者，而這恰恰不是莫蘭特的強項。理論上，擁有杜蘭特（Kevin Durant）且缺乏控衛的火箭隊是個合理的落腳點。但總教練烏度卡（Ime Udoka）必須費盡心思將莫蘭特與同樣缺乏投射的湯普森（Amen Thompson）錯開使用。這再次凸顯了他在陣容搭配上的困難。更何況，《Yahoo Sports》記者伊科（Kelly Iko）已報導指出，火箭隊對這位兩屆全明星並無興趣。