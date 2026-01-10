我是廣告 請繼續往下閱讀

十多年來，「AD」戴維斯（Anthony Davis），一直是無數NBA制服組魂牽夢縈的對象。他是大前鋒或中鋒位置上的錯位惡夢，是總經理眼中的終極願景。據競爭對手高層與多位經紀人透露，老鷹隊總經理薩利赫（Onsi Saleh）早就對戴維斯情有獨鍾。在送走當家球星崔楊（Trae Young）之後，老鷹的計畫非常明確：在2月5日交易大限前，嘗試將戴維斯帶到亞特蘭大，與本季大爆發的新星強森（Jalen Johnson）組成一對超運動化、兼具攻防威脅的前場雙塔。即便身處掙扎的獨行俠，只要戴維斯能健康出賽，他依然是令人屏息的存在。自去年12月1日以後的11場先發（出賽時間至少30分鐘），他場均繳出24.5分、12.5籃板、2.7助攻與1.6阻攻。在全聯盟中，除了約基奇（Nikola Jokić）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這兩位前MVP外，沒人能達到這種等級。加上他讓對手在籃下的命中率僅有54.1%，且當他在場與不在場時，對手命中率有近10%的落差，就能理解為何亞特蘭大老鷹始終對他念念不忘。根據與聯盟高層的對話，老鷹隊對於奧孔古（Onyeka Okongwu）和蓋伊（Mo Gueye）在中鋒位置上的長期爭冠潛力仍存疑慮。目前的亞特蘭大僅是一支防守平庸（效率值排名第16）的隊伍。若能組建以丹尼爾斯（Dyson Daniels）、亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）、強森與戴維斯為核心的陣容，其多樣性與戰術選擇性將徹底改寫球隊的防守體質，這也是過去以崔楊為核心時不可能實現的夢想。不過，夢想與現實之間橫亙著巨大的障礙。首先是戴維斯最新的手部韌帶傷勢，這無疑會讓他的交易行情瞬間降溫。其次是合約；這位32歲的球星本季薪資高達5400萬美元，未來兩年還有1.2億美元的保證薪資（包含2027-28賽季、他34歲時高達6280萬美元的球員選項）。目前的交易討論主要圍繞在老鷹隊陣中的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）身上，這位身價3000萬美元、同樣容易受傷且已淪為替補的長人，是薪資配平的關鍵。最後是市場博弈。達拉斯獨行俠目前低於第二層土豪線（Second Apron）僅130萬美元，他們渴望清理薪資空間以獲得彈性。雖然多倫多暴龍也被點名有興趣，但考慮到戴維斯的年齡與傷病史，這早已不是幾年前那種全聯盟哄搶的盛況了。對於老鷹隊來說，策略很簡單，那就是不需要自我競價。雖然他們渴望得到戴維斯，但沒有必要為了這項風險資產推高價格。老鷹完全可以複製休士頓火箭當初追求杜蘭特（Kevin Durant）時的策略，堅守報價，拒絕讓步。戴維斯本人自然希望在生涯晚期再簽下一份複數年合約。如果他願意在續約價格上展現彈性，或許能促成交易。但在那之前，這場關於天賦、風險與金錢的博弈，將考驗著亞特蘭大與達拉斯雙方制服組的定力。