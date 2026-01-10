我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA賽季進入中段，幾家歡樂幾家愁。大家看到了衛冕軍奧克拉荷馬雷霆遭遇亂流，雷霆開季那種摧枯拉朽的氣勢，近期似乎撞上了牆。過去13場比賽僅繳出7勝6敗，甚至在主場以27分之差慘敗給夏洛特黃蜂，這讓不少球迷開始懷疑，衛冕軍是否失去了他們的魔力？但從數據來看，其實雷霆球迷不需要過度擔憂。雷霆近期的掙扎，純粹是進攻端遭遇了嚴重的投籃低潮。在前25場比賽中，全隊三分球命中率是水準之上的38.1%；但自12月13日以來，這個數字暴跌至31.8%，排名聯盟第27。在那幾場慘澹的敗仗中，他們甚至投出了單場23.4%的慘澹命中率。NBA終究是一個「進或不進」的聯盟。若深入檢視進攻內容，你會發現雷霆的體系並未崩壞。他們的兩分球效率幾乎沒有下滑（56.6%），失誤率依舊是聯盟最低，且根據《Cleaning The Glass》數據，他們創造出的預期有效命中率（54.4%）與開季那段連勝期間（54.7%）幾乎相同。威廉斯（Jalen Williams）的歸隊或許還在磨合，但他這類等級的球星手感遲早會回溫。別忘了，即便在低潮期，雷霆的防守效率值（DRtg）依然高居聯盟頂尖。雖然輸給黃蜂很難看，但他們近期敗給的對手多是西區強權，包含被文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的馬刺隊剋制。總結來說，這只是漫長賽季中的一個小波折，衛冕軍的體質依舊強健。