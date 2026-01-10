我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（10）日展開2026年球季春訓，總教練洪一中卻意外透露，球隊打算網羅去年效力富邦悍將的美國籍洋投布坎南（David Buchanan），此話一出也引發討論。布坎南去年來台發展，出賽11場雖只拿1勝，但防禦率僅1.95相當不錯，加上擁有豐富經驗與實績，若悍將不續約，確實是中職其他球隊可考慮網羅的對象。布坎南現年36歲，職棒資歷相當豐富，2010年大聯盟選秀第7輪加入費城人隊，2014年登上大聯盟，菜鳥年留下6勝8敗、防禦率3.75的成績，2015年布坎南在大聯盟先發15場，拿下2勝9敗、防禦率6.99。2017年賽季，布坎南前往亞洲職棒發展，效力養樂多燕子隊3年，共拿下20勝30敗、防禦率4.07。2020年球季，布坎南轉往韓國職棒發展，效力三星獅隊的4年間，都繳出10勝以上的成績，共奪下54勝28敗、防禦率3.02。2024年球季，布坎南回到美職體系效力，重回大聯盟先發1場，投3.1局失1分，防禦率2.70。去年賽季，布坎南重回亞洲，加入富邦悍將，出賽11場，雖然僅拿下1勝4敗，但防禦率1.95相當優異。根據《野球革命》的數據，布坎南除了四縫線外，還有變速、卡特、曲球以及伸卡球，其中變速球的被打擊率僅1成43，是布坎南的最優異的武器球。布坎南去年與雄鷹有過1次交手，6.1局失2分，對戰防禦率2.84。雄鷹休賽季與魔鷹（Steven Moya）、後勁（Bradin Hagens）以及艾速特（Eric Stout）完成續約，目前洋投配置仍有空間，以布坎南的經驗與實績，確實是雄鷹可考慮的優先補強對象。悍將休賽季先是與魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔續約，又隨即簽下新洋投威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal），並傳出網羅洋砲李貝拉托（Luis Liberato），是否與布坎南續約仍是未知數。悍將也發出公告，並指出從未收到布坎南經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書，盼各隊共同遵守228條款。