我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林為演唱會重金打造巨蟒、金豬、公牛等巨型道具。（圖／翻攝自微博@蔡依林官方後援會）

▲蔡依林演唱會主題圍繞著七宗罪、探討慾望，卻被人惡意解讀成像是邪教儀式。（圖／凌時差音樂提供）

天后蔡依林去年底到今年元旦在大巨蛋一連舉行3場演唱會，為Pleasure巡演揭開序幕。而她今（10）日晚間也將重返大巨蛋，擔任南韓金唱片頒獎典禮嘉賓，對於是否會再度踩著巨蟒現身？蔡依林否認，表示巨蟒、金豬、公牛都是演唱會專屬道具，不會在金唱片上使用，更何況她今晚只是頒獎嘉賓，沒有安排表演環節。蔡依林今日受邀擔任金唱片頒獎典禮嘉賓，根據《自由時報》報導，她日前在Pleasure巡演慶功宴上就表示，今晚不會有表演，當然演唱會上的30公尺的巨蟒也不會出現，因為這些巨型道具是專為Pleasure巡演的「樂園」主題打造的，所以只會在她個人的演唱會現場使用。換言之，如果蔡依林後面沒安排台灣安可場，那巨蟒就不會再度出現在台灣。而蔡依林日前也因巡演的舞台設計太過抽象、充滿宗教氛圍，遭到中國網紅斯理亞抹黑是邪教祭拜儀式。對此，蔡依林巡演的中國主辦方永稻星娛樂7日就在微博發布聲明，喊告斯理亞。斯理亞的真實身分也被起底，正是澳籍華裔歌手梁曉珺，她還曾來台參加過歌唱節目《超級星光大道》拿下季軍。對於永稻星的提告，梁曉珺相當不屑，還態度囂張地要公司去多做功課，表示蔡依林演唱會本來就圍繞著七宗罪主題，她只是以自我觀感去解讀而已，何來抹黑？梁曉珺也重新上架分析蔡依林Pleasure巡演的影片，顯然沒在怕，更因為這波操作，吸引大批網友關注。