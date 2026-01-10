我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林合作的中國主辦方永稻星娛樂發文提告梁曉珺，此事引起外界關注。（圖／微博＠蔡依林Pleasure巡迴演唱會）

▲梁曉珺被告後態度反而更加囂張，甚至發影片反問：「多大點破事？」（圖／微博＠Jolin1210-）

天后蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會即將在中國登場，日前中國主辦方永稻星娛樂為了維護蔡依林聲譽，因此提告抹黑巡演充滿邪教元素的中國網紅斯理亞，也就是前歌手梁曉珺。對此，台灣網紅陳沂昨（9）日發文，點評蔡依林團隊此舉實在很不聰明，「只挑梁曉珺告根本就是在幫她，本來超級糊咖，跟天后扯上邊，潑天的流量馬上降臨」。陳沂昨日在臉書發文，分析蔡依林合作團隊永稻星娛樂提告梁曉珺的事件，表示梁曉珺現在仍在抖音活躍，甚至反嗆蔡依林這種宗教主題的演唱會是不能去中國舉辦的，但其實蔡依林在北京鳥巢開唱的公文早就過審，陳沂因此直言：「陳沂認為，大眾對於藝術的解讀本來就是個人自由，「」。陳沂說她本來以為永稻星提告是因為擔心流言影響在中國的演唱會場次，「但鳥巢都過審了，實在沒有必要用提告讓這個邪教話題延燒。」陳沂也強調自已是蔡依林的粉絲，「陳沂的貼文曝光後吸引2千多人按讚，大家也紛紛留言討論不同看法：「我覺得是要殺雞儆猴，如果放任酸民隨口亂說，誰知道以後還有什麼更難聽的話」、「贊成任何人為自己的名聲採取法律手段，最近這種聲音真的超多，剛好可以遏止一下」、「演唱會是過審了，但如果這些內容太過於宗教化，是有極大可能要求蔡改內容的，所以需要做點什麼把這樣的討論盡可能壓下來」。而梁曉珺被提告後，也遭挖出真實身分是澳籍華僑，曾來台參加過歌唱節目《超級星光大道》，當年只拿下季軍，後來就沒繼續在歌唱界發展。針對自己被告一事，梁曉珺態度也相當囂張，認為自己影片開頭就有提到這只是在分享自身觀點，不懂這樣哪裡算侵權違法，她事後還重新上架關於蔡依林的影片，要跟官方槓到底。