我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（10）日坐鎮主場與密爾瓦基公鹿展開巔峰對決，這也是詹姆斯（LeBron James）時隔三年多再度在賽場上正面交鋒「字母哥」安德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。儘管詹姆斯在末節爆發狂砍13分，並達成湖人生涯3500次助攻里程碑，但公鹿靠著字母哥在讀秒階段的致命防守，終場以105101 險勝湖人，讓紫金大軍吞下本季在「關鍵時刻」的首場敗仗。詹姆斯此役決定帶傷出戰，全場貢獻26分、9籃板與10助攻的準三雙表現。雖然他在上半場與東契奇（Luka Doncic）聯手抗敵，但湖人在第二節陷入得分荒，單節輸掉10分導致半場落後。進入下半場後，湖人一度落後達9分，詹姆斯在第三節更是1投0中顆粒無收。末節詹姆斯找回進攻侵略性，單節獨拿13分率領湖人發動反撲，並在比賽後段一度以98：94反超4分。然而，公鹿在字母哥的帶領下穩住局勢，加上東契奇遭遇湖人生涯首次6犯畢業，湖人的逆襲之路蒙上陰影。末節最後兩次進攻字母哥都擋下詹皇，先是在39.2秒時蓋掉了詹姆斯的上籃，之後波特（Kevin Porter Jr.）出手製造唐西奇（Luka Doncic）的第六次犯規並三罰兩中。之後詹姆斯操刀最後一次進攻，字母哥單防他，就在前者切入時，阿德托昆博從後面將球抄掉，破壞掉湖人關鍵回合進攻，也取得勝利。此外，公鹿後衛波特（Kevin Porter Jr.）在關鍵時刻造成東契奇犯規並穩定罰球入袋，全場貢獻22分、5籃板與6助攻，是公鹿贏球的重要功臣。字母哥則繳出21分、6籃板與5助攻，並外加2阻攻2抄截。在此役之前，湖人本季在比賽進入「關鍵時刻（最後 5 分鐘分差 5 分以內）」的表現堪稱無敵，戰績為13勝0敗，甚至一度直逼 2015-16 賽季勇士隊開季14勝0敗的歷史紀錄。然而，今日不敵公鹿後，這項「關鍵時刻不敗神話」正式終結。輸球後的湖人戰績來到23勝13敗，暫居西區第五，落後身前的金塊與灰狼各 1 個勝場差。公鹿： 波特22 分5板6助、字母哥21分6板5助2阻攻、波蒂斯11分12板。湖人： 詹姆斯26分9板10助3抄截、東契奇24分9板9助6犯離場、拉拉維亞13分。