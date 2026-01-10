我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加（Jonathan Kuminga）。（圖／美聯社／達志影像）

讓庫明加與吉米．巴特勒（Jimmy Butler）、卓雷蒙．格林（Draymond Green）同時擔任2、3、4號位，在現代NBA環境下極具挑戰性，「任何人都能看出來，這樣的組合在投射空間上會很困難。」

本季三人同時在場的163分鐘內，進攻效率值114.8、防守效率值106.3

根據進階數據顯示，勇士在庫明加上場時，每百回合淨效率為-6.0，落在聯盟第16百分位。球隊在他上場時，投籃效率下降、失誤增加、罰球次數減少，這些細節也逐步削弱他重返輪換的可能性

金州勇士隊前鋒喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）交易傳聞持續發酵，在NBA美國職籃（National Basketball Association）合約交易限制即將於1月15日解除之際，本季開打初期，勇士一度看見理想藍圖成形。庫明加在短短一週多時間內站穩先發，勇士打出4勝1敗的成績，讓人感覺雙方的耐心終於迎來回報。然而，隨著傷勢干擾與場上表現起伏，庫明加很快淡出輪換，甚至連續出現DNP-CD情況，也讓他的未來迅速籠罩在不確定之中。柯爾坦言，自己對於這樣的發展感到遺憾，「我替他感到失望，事情沒能像前幾週那樣繼續下去。」但他也直言，從戰術層面來看，困難早已埋下伏筆。柯爾指出，數據也佐證了這一點。，雖較上季進步，但實際比賽觀感仍顯示空間受限，最終迫使教練團調整方向。從整體表現來看，庫明加似乎始終難以融入勇士既有體系。此外，聯盟消息指出，雙方已形成某種默契，在潛在交易完成前，暫時讓庫明加留在場邊，避免任何意外傷勢影響談判進度。儘管如此，柯爾並未完全關上大門。在對國王賽前受訪時，他仍強調輪換具有彈性，「現在我們對先發陣容感覺不錯，但事情隨時可能改變。」只是他也坦言，至少在當下，「一切對庫明加來說並不順利。」