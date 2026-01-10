我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（10）日在主場大通中心（Chase Center）展現強大統治力，以137：103打爆沙加緬度國王。勇士全場手感發燙，命中率高達54.7%，三分球命中率達42.2%，且罰球14投全中。這場勝利不僅讓球隊士氣大振，也讓他們在西區排名的競爭中看到曙光，目前距離西區第6名的火箭僅剩3場勝差。球隊在之後五場非別面對：亞特蘭大老鷹、波特蘭拓荒者、紐約尼克、夏洛特黃蜂與邁阿密熱火，有望再提升戰績。比賽進入第三節後段時，雙方一度戰成84：84平手，但隨後勇士展開狂暴攻勢。從第三節末的一波13：0高潮開始，勇士在比賽最後三分鐘內打出驚人的53：19尾盤，徹底擊垮國王隊。國王隊總教練克里斯提（Doug Christie）賽後也難掩失望，直指球隊缺乏鬥志。勇士當家球星斯蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）本場比賽出戰31分鐘，21投10中（三分球12投6中），貢獻27分、10助攻、1抄截與2封蓋。柯瑞在場上多次利用國王隊換防的機會摧毀對方防線。賽後柯瑞在接受採訪時語重心長地表示：「每支球隊都會相信自己，直到被狠狠打臉。我們今年被打過幾次，但都反彈回來了。」他將近期的回升歸功於陣容回歸：「梅爾頓（Melton）、霍福德（Horford）等人的回歸給了我們巨大幫助，理查德（Richard）也逐漸在輪換中站穩腳跟。這些球員的加入讓我們的輪換和陣容更加清晰。」柯瑞也強調，低失誤和防守的穩定性是贏球的關鍵：「當我們迫使對手失誤、輕鬆得分時，那種氛圍會讓每個人都感覺良好。」隨著這場大勝，勇士在西區排名的形勢逐漸明朗。目前勇士：距離西區第7名的太陽隊僅2.5場勝差。距離脫離附加賽區（西區第6名）的火箭隊僅3場勝差。總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）對球隊現狀感到滿意：「現在的更衣室氛圍非常活躍。大家很享受比賽，化學反應非常棒。」勇士接下來將面臨關鍵的5場賽程，對手分別為亞特蘭大老鷹、波特蘭拓荒者、紐約尼克、夏洛特黃蜂與邁阿密熱火。若能延續目前的火熱狀態，這些球隊都不是本季最頂級的勁旅，勇士極有機會在短時間內衝擊西區前六。