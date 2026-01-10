我是廣告 請繼續往下閱讀

太陽本季陣容大幅翻新，過往「三巨頭」畢爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）與杜蘭特（Kevin Durant）拆夥，只留下布克當作建隊核心，卻反而產生更好的化學效應。

鳳凰城太陽在主場以112：107擊敗紐約尼克隊，在一場激烈的拉鋸戰中守住勝果。相較於面對實力較弱對手時的順風節奏，尼克此戰給太陽帶來十足考驗。布克賽後表示，這正是球隊現階段必須跨越的一道門檻。他坦言，英雄式單打或許能撐過一、兩場比賽，但當賽季進入後段、甚至季後賽層級時，防守強度全面提升，單靠個人能力終究有限。布克指出，真正決定勝負的，是場上五名球員都必須成為進攻威脅，「大家都明白，想要贏下重要比賽，我們需要彼此。」這樣的共識，也成為太陽在末節多次關鍵回合選擇正確進攻的基礎。作為太陽的進攻核心，布克在決勝時刻自然成為全隊仰賴的對象，但這份「仰賴」並不只限於最後一擊。他更多時候扮演的是穩定軍心的角色，透過溝通、提醒與鼓勵，讓隊友在高壓狀態下做出正確選擇。這種開放的對話文化，來自於總教練喬丹．奧特（Jordan Ott）的執教理念。自他接掌兵符以來，便將「溝通」視為球隊運作的核心，並要求球員在比賽後，針對關鍵回合進行坦率且建設性的討論。奧特表示，太陽在多場關鍵戰役後，包括對火箭、雷霆與灰熊的比賽，都會針對末節處理進行檢討，即便練習時間有限，仍透過賽後討論補足細節。「重點在於一起經歷，然後誠實面對，最後把它變成團隊共識。」奧特如此形容這段磨合過程。