▲▼金唱片舞台特區10～12是今晚視野最好的位置。（圖／讀者提供）

金唱片這3區域是今晚大贏家！藝人毛孔都能看到

▲金唱片這三特區是今晚大贏家。（圖／翻攝ibon）

第40屆金唱片獎今晚5點半在台北大巨蛋登場，《NOWNEWS今日新聞》直擊現場，帶讀者看轉播畫面拍不到的第一排視角。這次門票全數完售、3.3萬人進場，這次真正的最大贏家，其實不是舞台正中間的粉絲，而是買到特區10、特區11、特區12的觀眾，因為今晚所有「藝人最真實的反應區」，等候領獎、表演甚至得獎致詞，通通都站在你眼前給你看。金唱片正式開場前，現場就能明顯感覺到這3區氣氛不一樣，特區10、11、12的位置，是正對藝人等候領獎與觀賞表演的位置，粉絲一入座就直接對到藝人本尊，ENHYPEN、LE SSERAFIM、Stray Kids全部坐在在你前方，表情管理、互動反應、聊天偷笑全都無遮無掩，連上台前的小動作都能看得一清二楚，是今晚距離藝人最近、資訊量也最大的區域。至於其他座位配置，特區6、特區7正對延伸舞台，是最適合看表演走位與舞台；特區1、2、3則是最靠近主持人區域，部分藝人表演時也會特別走到這一側互動，各區各有優勢，但論「近距離看真人反應」，仍是特區10到12最佔便宜。後台規模同樣驚人，這次金唱片韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保全與工作人員全面支援。為了18組藝人，後台餐飲也直接端出台灣代表作，包含六米滷味、珍珠奶茶、紅柚翡翠、車輪餅，還有法式下午茶與各式零食，從舞台到後台規格也是黃金等級。