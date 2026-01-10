第40屆金唱片獎今晚5點半在台北大巨蛋登場，《NOWNEWS今日新聞》直擊現場，帶讀者看轉播畫面拍不到的第一排視角。這次門票全數完售、3.3萬人進場，這次真正的最大贏家，其實不是舞台正中間的粉絲，而是買到特區10、特區11、特區12的觀眾，因為今晚所有「藝人最真實的反應區」，等候領獎、表演甚至得獎致詞，通通都站在你眼前給你看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金唱片。（圖／讀者提供）
▲▼金唱片舞台特區10～12是今晚視野最好的位置。（圖／讀者提供）
▲▼金唱片舞台特區10～12是今晚視野最好的位置。（圖／讀者提供）
 
金唱片這3區域是今晚大贏家！藝人毛孔都能看到

金唱片正式開場前，現場就能明顯感覺到這3區氣氛不一樣，特區10、11、12的位置，是正對藝人等候領獎與觀賞表演的位置，粉絲一入座就直接對到藝人本尊，ENHYPEN、LE SSERAFIM、Stray Kids全部坐在在你前方，表情管理、互動反應、聊天偷笑全都無遮無掩，連上台前的小動作都能看得一清二楚，是今晚距離藝人最近、資訊量也最大的區域。

至於其他座位配置，特區6、特區7正對延伸舞台，是最適合看表演走位與舞台；特區1、2、3則是最靠近主持人區域，部分藝人表演時也會特別走到這一側互動，各區各有優勢，但論「近距離看真人反應」，仍是特區10到12最佔便宜。

後台規模同樣驚人，這次金唱片韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保全與工作人員全面支援。為了18組藝人，後台餐飲也直接端出台灣代表作，包含六米滷味、珍珠奶茶、紅柚翡翠、車輪餅，還有法式下午茶與各式零食，從舞台到後台規格也是黃金等級。

📌金唱片轉播平台總整理，免費網址一覽看這邊：
懶人包／金唱片線上看免費網址！5種直播平台攻略、時間卡司整理

▲金唱片這三特區是今晚大贏家。（圖／翻攝ibon）
▲金唱片這三特區是今晚大贏家。（圖／翻攝ibon）

📌看更多金唱片相關新聞：

獨／AAA金唱片都來了！韓國頒獎都選台灣　粉絲的認同才是第一名

金唱片必看亮點！Jennie帶18組大咖唱大巨蛋、CORTIS趙雨凡回家了

相關新聞

金唱片直擊／場外人氣分布出爐！CORTIS領跑、Stray Kids穩坐主力

蔡依林才被抹黑是邪教！今晚登金唱片　親吐規劃：巨蟒不會再出現

Jennie來台參加金唱片！機場大臭臉惹議　外套蓋住全身不想打招呼

金唱片獎前晚！蔡依林合體2大咖歌手吃飯　粉絲：我的90年代青春