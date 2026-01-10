明星中鋒德馬庫斯．卡森斯（DeMarcus Cousins）公開給出忠告，直言艾頓必須正視自身在聯盟中的角色定位。

▲中鋒艾頓（Deandre Ayton）真正讓湖人教練團與外界擔憂的，正是他在比賽內容上的起伏。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊中鋒迪安卓．艾頓（Deandre Ayton）近日因進攻端觸球次數有限而流露不滿，相關發言也在聯盟內引發討論。對此，前NBA美國職籃（National Basketball Association）卡森斯在節目《Run It Back》中談到艾頓的處境時，語氣直接卻不失肯定。他指出，過去的抱怨與情緒反應，正是影響艾頓職涯評價的重要因素之一，也提醒他不要重蹈覆轍。在他看來，艾頓若想增加出手次數，唯一務實的方式就是在籃板端展現侵略性。卡森斯進一步點出關鍵：「在這個聯盟，像你這麼有運動能力、這麼靈活的中鋒，不可能一場比賽搶不到5到6顆進攻籃板。如果你想要更多觸球，那就自己去籃板區把機會搶回來。」從帳面數據來看，艾頓2025-26賽季場均14.2分、8.5籃板、1.0阻攻，投籃命中率高達68.9%，效率並不低。然而，真正讓湖人教練團與外界擔憂的，正是他在比賽內容上的起伏。，湖人最終也以91：107落敗，反差表現再度引發質疑。對湖人而言，現階段最迫切的需求並非多一名低位得分點，而是需要能在籃板、護框與二次進攻上穩定輸出的中鋒。卡森斯的建議，正好點出艾頓能夠立足聯盟、延續輪換位置的關鍵方向。外界傳出艾頓未必在湖人長期規劃中的消息，他在場上的每一次表現，都可能影響未來定位。