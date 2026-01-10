我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（10）日以137：103大勝沙加緬度國王，這不僅是一場普通的勝利，更宣告了勇士進攻體系的正式回歸。數據顯示，勇士在過去11場比賽中贏下8場，其中「助攻失誤比」一項關鍵指標已大幅提升至2.09，躍升至聯盟第8位，顯示球隊已逐漸擺脫季初的低迷與混亂。主帥科爾（Steve Kerr）也透露自己現在絕口不提失誤，只用「打出一壘安打」來提醒球員要保持穩健。在去年12月18日之前，勇士的進攻端表現令人擔憂，進攻效率僅排聯盟第22位，場均得分113.8分更是位居聯盟後段班（第23名）。然而，在最近11場比賽中，勇士的場均得分飆升至120分（聯盟第4），進攻效率更是高居聯盟第3。最顯著的改變在於對球權的保護。勇士在賽季前28場的助攻失誤比僅為1.71（聯盟第19），但在這波11場的好表現中，這項數據提升至2.09，排名挺進全聯盟第8。對陣國王一戰，勇士更是送出了本季新高的39次助攻。勇士總教練史蒂夫·科爾長期以來一直與球隊的失誤問題搏鬥，但他現在採取了不同的心理戰術。科爾賽後坦言，他現在不再頻繁提及「失誤」（Turnovers）這個字，而是改用更正向的說法。「我不再提到那個詞了，」科爾說道，「我現在只說『打出一壘安打』（Hitting singles）、『保持穩健』（Be solid）。穩健才能贏得比賽，我不想再提那個詞了。」柯瑞（Stephen Curry）也對教練的轉變表示認同：「我知道他不想再提，但我們心裡非常清楚這是贏球的關鍵。我們的體系比多數球隊更依賴傳球與掩護，一旦出現失誤，防線就無從守起。」勇士近期的強勢表現與陣容趨於完整息息相關。季前簽下的老將艾爾·霍福德（Al Horford）與梅爾頓（De'Anthony Melton）在克服傷病後表現亮眼。柯瑞指出：「梅爾頓、霍福德以及桑托斯（Gui Santos）的穩定貢獻，加上理查德（Will Richard）站穩輪換，讓我們找回了季前預期的樣子。這些老將在不同陣容間起到了『連接器』的作用，讓我們打得更專注。」目前勇士戰績來到21勝18負，勝率已突破五成3場。隨著進攻體系運作順暢，這支灣區大軍正試圖從季初的平庸中突圍，向西區更高的排名發起衝擊。