第40屆金唱片2026頒獎典禮將在1月10日於台北大巨蛋盛大登場，超過10組超人氣韓國團體飛來台灣，在街頭買小吃的畫面屢屢引發轟動。今（10）晚包含CORTIS、IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids等都將陸續登台演出。不過，台灣電視轉播就在第二組男團CORTIS登台演唱時，突然進入廣告，讓大批守在電視前的粉絲錯愕喊：「有事嗎？」
金唱片台灣轉播尷尬了！CORTIS唱一半進廣告
韓國第40屆金唱片頒獎典禮（2026 Golden Disc Awards）今晚登場，由於本屆適逢40週年，卡司陣容格外強大。今（10）日下午17點30分典禮正式開始後，陸續有團體登台表演。
不過，就在第二組演出男團CORTIS上台才剛唱幾句後，TVBS歡樂台的電視轉播就突然進了廣告。雖然後續回到轉播畫面時，有將完整演唱片段重新放映完畢，但仍讓不少粉絲傻眼，紛紛在Threads上抱怨：「轉播有事嗎⋯CORTIS才剛表演幾句就切廣告，氣死耶」、「太過分了吧，CORTIS看到一半直接廣告」、「這樣切完直播不會有延遲嗎？」、「難怪我朋友跟我說CORTIS開始唱的時候，電視主持人還在講話」。
金唱片2026演出陣容完整名單
Allday Project
CORTIS
Enhypen
Ive
Izna
Le Sserafim
Nct Wish
Zeorbaseone
Za Zozz
ARrC
Ateez
Boynextdoor
Closeyoureyes
Jennie
KiiiKiii
Monsta X
StrayKids
Tws
錯過精彩片段別擔心！Disney+獨家完整回顧
雖然目前透過電視觀看金唱片典禮轉播的觀眾朋友，進度可能比現場觀賞的粉絲進度要慢上一點，而Disney+ 線上直播則是無廣告的形態放映，且典禮結束後更提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等所有精彩橋段，不怕偶像在表演途中進廣告，導致應援的情緒受到中斷囉！
金唱片2026轉播單位
台灣網路直播：Disney+
台灣電視直播：Tvbs
