第40屆金唱片典禮今（10）日於台北大巨蛋登場，集結CORTIS、IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids等韓國大咖出席，稍早CORTIS演出到一半時，電視轉播突進入廣告，引發粉絲抨擊，對此，轉播電視台TVBS稍早聲明道歉：「針對本次轉播現場活動，開場因節奏掌握未臻完善，於藝人表演期間發生轉播中斷之情形，我們深表歉意。後續轉播中已補回完整表演畫面，對因此影響藝人演出完整性及觀眾觀賞體驗，致上誠摯的道歉。」
回顧事件，男團CORTIS上台才剛唱幾句後，TVBS歡樂台的電視轉播突然進入廣告，後續回到轉播畫面時，才將演唱片段繼續放映，引發不少粉絲於社群Threads抱怨：「轉播有事嗎⋯CORTIS才剛表演幾句就切廣告，氣死耶」、「太過分了吧，CORTIS看到一半直接廣告！」、「這樣切完直播不會有延遲嗎？」、「難怪我朋友跟我說CORTIS開始唱的時候，電視主持人還在講話。」
