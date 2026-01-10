台灣時間1月11日（週日）早上，NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽將於迎來多場焦點賽事，包含兩場東西區強權與潛力新星之間的跨聯盟交鋒，皆牽動各自分區的中後段排序與競爭態勢。
首先是由波士頓塞爾提克主場迎戰聖安東尼奧馬刺，兩隊目前同為分區第二名，戰績接近。塞爾提克本季主場表現穩定（12勝6敗），平均每場得分117.8分，淨勝對手達7.1分，展現攻守兼備的競爭力。此戰焦點將落在Jaylen Brown與Victor Wembanyama之間的明星對決，Wembanyama本季屢次打出驚人表現，對戰東區豪強將是關鍵考驗。
另一場則由東區龍頭底特律活塞坐鎮主場迎戰近況起伏不定的洛杉磯快艇。活塞近期氣勢如虹，已豪取三連勝，本季主場戰績更是驚人地達到15勝3敗，Cade Cunningham領軍的快攻火力（場均18.1分）排名聯盟第二。快艇則在客場苦吞14敗僅有5勝，雖防守數據不差（場均失分114.2分），但整體穩定性不足。此戰活塞若能穩住開局，有望延續連勝勢頭。《今日新聞NOWnews》也將持續追蹤週末賽事重點，為您帶來即時戰況與話題觀察。
活塞 vs 快艇：東西強隊對決 活塞力拚四連勝
比賽時間：1 月 11 日（六）上午 8:30（台灣時間）
比賽地點：底特律 Little Caesars Arena
雙方戰績：
Cade Cunningham 帶領活塞火力全開：近10戰場均26.7分、9.7助攻，是活塞進攻靈魂人物。團隊近10場平均116.9分，搶斷（11.2）與阻攻（8.2）數據聯盟頂尖。
快艇狀態回穩，但傷兵多：Kawhi Leonard 過去10戰平均33.1分、2.6抄截；Harden也有25.8分、8助攻。然而陣中包括 Beal、Derrick Jones Jr. 及 Bogdanovic 都因傷缺陣。
歷史對戰提醒：兩隊前一次交手快艇以 112：99 勝出，Kawhi 獨拿 55 分。活塞此戰尋求復仇且主場氣勢正旺（15勝3敗）。
📌 傷兵資訊：
活塞：Cunningham（手腕，出戰成疑）、Duren（腳踝，缺陣）、Tobias Harris（臀部，缺陣）
快艇：Bradley Beal（賽季報銷）、Derrick Jones Jr.（膝傷）、Bogdanovic（腿後肌）
塞爾提克 vs 馬刺：東西區第二碰頭 無Tatum能否撐住？
比賽時間：1 月 11 日（六）上午 9:00（台灣時間）
比賽地點：波士頓 TD Garden
雙方戰績：
波士頓少了Tatum，Brown挑大樑：Jayson Tatum（阿基里斯腱）缺陣壓力轉移至 Jaylen Brown，後者目前場均29.6分，搭配近況火燙的 Payton Pritchard（近10戰平均19.3分），主場戰力仍不容小覷。
Victor Wembanyama 撐起馬刺禁區：雖然Devin Vassell（大腿）確定缺陣，但新星 Stephon Castle（17.7分）與 Wemby（近10場平均18分、8.1籃板）將是波士頓禁區主要挑戰。
攻守數據拚比：塞隊過去10場平均得分120.8，失分僅109.9；馬刺則以籃板數與快攻效率著稱，平均48.7籃板高居聯盟前段。
📌 傷兵資訊：
塞爾提克：Tatum（阿基里斯，缺陣）、Josh Minott（腳踝）
馬刺：Vassell（大腿，缺陣）、Champagnie（背傷，每日觀察）
總結觀戰指標：
🏀NBA賽程（台灣時間01/11）
02:00 灰狼 vs 騎士
📺 Prime Video
📌 克里夫蘭讓分 -4.5，總分 238.5
08:00 熱火 vs 溜馬
📌 邁阿密讓分 -7.5，總分 235.5
08:30 快艇 vs 活塞
📌 底特律讓分 -5.5，總分 217.5
09:00 馬刺 vs 塞爾提克
📌 波士頓讓分 -1.5，總分 230.5
09:00 獨行俠 vs 公牛
📌 芝加哥讓分 -2.5，總分 233.5
10:30 黃蜂 vs 爵士
📌 黃蜂讓分 -5.5，總分 236.5
🟡台灣運彩單場資訊
🏀國內、外運彩相關資訊：《COVERS》、《CSDA名家論壇》（單場投注推薦）
🏀NBA賽果（台灣時間01/10）
📌 塞爾提克 125 : 117 暴龍
🔹 塞爾提克：Payton Pritchard 27分
🔹 暴龍：Ja'Kobe Walter 19分
📌 76人 103 : 91 魔術
🔹 76人：Tyrese Maxey 29分
🔹 魔術：Desmond Bane 23分
📌 鵜鶘 128 : 107 巫師
🔹 鵜鶘：Trey Murphy III 35分
🔹 巫師：Kyshawn George 15分
📌 快艇 121 : 105 籃網
🔹 快艇：James Harden 31分
🔹 籃網：Egor Demin 19分
📌 雷霆 117 : 116 灰熊
🔹 雷霆：Jalen Williams 26分
🔹 灰熊：Jaren Jackson Jr. 23分
📌 老鷹 110 : 87 金塊
🔹 老鷹：Jalen Johnson 29分
🔹 金塊：Peyton Watson 25分
📌 太陽 112 : 107 尼克
🔹 太陽：Devin Booker 31分
🔹 尼克：Jalen Brunson 27分
📌 勇士 137 : 103 國王
🔹 勇士：Stephen Curry 27分
🔹 國王：DeMar DeRozan 24分
📌 拓荒者 111 : 105 火箭
🔹 拓荒者：Toumani Camara 25分
🔹 火箭：Kevin Durant 30分
📌 公鹿 105 : 101 湖人
🔹 公鹿：Kevin Porter Jr. 22分
🔹 湖人：LeBron James 26分
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 灰熊VS雷霆、11：30 湖人VS公鹿
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
更多NBA相關新聞：
NBA／愛德華茲生涯1萬分達標！史上第三年輕 僅次於現役兩大神獸
NBA／卡萊爾已拿到名人堂門票！下一個目標是超越此人 僅差43勝
NBA／威廉森鵜鶘生涯告終？外媒建議「這1隊」出手：能換3張首輪
|對戰組合
|重點球星
|傷兵影響
|勝負關鍵
|活塞 vs 快艇
|Cunningham vs Kawhi
|活塞三員傷缺，快艇外線戰力削弱
|Cunningham是否能帶隊復仇、主場延續連勝
|塞爾提克 vs 馬刺
|Brown、Pritchard vs Wemby
|Tatum缺陣，馬刺缺主力射手
|塞隊外線穩定性 vs 馬刺禁區與籃板主導力
