▲余天（左）和李亞萍（右）的緣分始於秀場，兩人的愛情故事不輸偶像劇。（圖／余祥銓臉書）

▲李亞萍（如圖）透露自己曾和余天大吵，找律師簽過四次離婚協議書，但對方始終拒絕簽字。（圖／命運好好玩YT）

余天與李亞萍是台灣演藝圈公認的模範夫妻，自 1978 年奉子成婚以來，兩人的婚姻生活已走過47個年頭。回顧這段感情，精彩與波折程度絲毫不輸偶像劇，李亞萍在女兒余苑綺離世後，自爆罹患失智症，日前她也在節目中坦言，與余天曾吵到鬧離婚、找律師簽過四次離婚協議書。而他們透露夫妻間多年來的相處之道在於一個「忍」字。余天和李亞萍的緣分始於秀場，當年李亞萍紅透半邊天，余天雖然身邊美女如雲，但為了追求她，展現極大的決心，甚至要求歌廳老闆將兩人的秀排在一起，製造連續兩年天天見面的機會。儘管外界曾調侃余天是「垃圾桶」，但李亞萍在夏威夷演出受傷時，對方悉心照顧讓她因此被打動；最令人動容的是，當余天因案被關入看守所時，李亞萍特別住進對面的飯店，揮舞絲巾向他示意「我在這裡陪你」，這份深情成為余天一生難忘。而這段近50年的婚姻並非一帆風順，李亞萍先前在節目中坦言，兩人曾吵到鬧離婚，她更找律師簽過四次離婚協議書，但余天始終拒絕簽字。余天幽默地說，他並非怕老婆，而是「惹不起」，夫妻間的相處之道在於一個「忍」字，他將老婆的碎碎念當作耳邊風，才讓這段關係能夠長久維繫。步入晚年後，夫妻倆接連面臨健康挑戰，李亞萍透露自己罹患失智症與憂鬱症，伴隨失憶與時間感錯亂，甚至會忘記已故親人，令余天心疼不已；而余天自己也曾與攝護腺癌與白內障搏鬥。除了自身的病痛，兩人在二女兒余苑綺罹癌病逝後，共同承受了巨大的喪女之痛，這段時間兩人的互相扶持，更顯出夫妻之間「休戚與共」的堅韌。這對夫妻用 47 年的光陰詮釋了什麼是真正的「相知相惜」，無論是早年的熱烈追求，還是晚年的病痛與哀傷，他們始終站在彼此身邊、互相陪伴，成為對方最堅實的後盾。