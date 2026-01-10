我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼Jennie一連帶來《Filter》、《Damn Right》以及個人代表作《like JENNIE》，全場嗨翻。（圖／讀者提供）

Jennie壓軸金唱片 火辣抖臀全場嗨翻

BLACKPINK成員Jennie首度隻身來台，就為了第40屆的金唱片，她今（10）日一連帶來《Filter》、《Damn Right》以及個人代表作《like JENNIE》，特別是布料少到不行的火辣戰袍與性感舞姿，讓全場3.3萬人看到掉下巴。金唱片輪到壓軸舞台，Jennie不站在主舞台，直接現身延伸舞台帶來《Filter》，特殊的服裝剪裁，讓她那雙大長腿一覽無遺；輪到《Damn Right》更是誇張，Jennie直接脫掉外套，整身造型的布料少到不行，相當火辣。壓軸歌曲非2025年度金曲《like JENNIE》，熟悉旋律一下讓全場瘋狂，當Jennie抖臀辣跳時，大家還會齊喊「JENNIE、JENNIE、JENNIE」場面超火熱。特別的是，今晚的《like JENNIE》是特別改編版的，搭配全場紅熱雷射光，整個大巨蛋直接變成Jennie大夜店，最後Jennie跳到極限並甩下墨鏡，撩撥頭髮讓全場BLINKS陷入瘋狂。