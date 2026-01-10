我是廣告 請繼續往下閱讀

▲每當準備唱名獎項得獎人，官方攝影機會直接走到得獎者面前拍下得獎反應。（圖／讀者提供）

金唱片跟台灣三金超不同 得獎者會提早知道得獎

南韓金唱片頒獎典禮今年首度移師台北大巨蛋，慶祝成立40週年，不只把當今一線韓星帶來台灣，連典禮流程都成為現場觀眾熱議焦點，其中最讓人覺得新鮮的，就是「得獎瞬間」的拍攝方式，和台灣三金典禮（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）習慣比較不同，不是特寫所有入圍者，而是「提早」特寫該獎項的「得獎者」，讓不少第一次進場參加韓國頒獎典禮的觀眾覺得有趣。台灣金馬獎、金鐘獎、金曲獎在宣布得獎前，會統一一次帶到所有的入圍者，但金唱片很不一樣，是在頒獎人準備開口前，官方攝影就會直接站到「真正的得獎者」面前，攝影機就定位對準本人表情，只為捕捉那一秒的第一反應，這等於藝人會提早知道自己得獎，這個畫面對台灣觀眾來說相當新鮮，因為鏡頭一到位，幾乎等於先破梗，但也因此多了很多真實又可愛的表情瞬間。實際進場的觀眾都看得很清楚，只要官方攝影突然走到某位藝人面前、鏡頭舉起來，當事人幾乎就能心裡有數，雖然驚喜感多少被削弱，但整體氣氛反而更輕鬆，不少得獎者在被唱名前就已經忍不住偷笑，台下觀眾也跟著會心一笑，現場情緒非常好。另一個有趣的細節也可以驗證，就是藝人候位席並非全程滿座，只要有表演任務的藝人，就會提前離席到後台準備，因此只要誰不在座位上，幾乎就能直接排除「下一個得獎者」的可能。像今晚剛結束表演的Jennie，照理說應該直接退到後台，卻立刻回到藝人區就座，沒多久邊佑錫頒發藝人大賞，她也順勢成為得主，再次證實不少藝人其實早已心中有底。本屆金唱片卡司陣容幾乎是把南韓演藝圈打包來台，包含RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等多組藝人齊聚台北；頒獎嘉賓則有邊佑錫、宋仲基、安孝燮，以及許光漢、蔡依林助陣，40週年的金唱片幾乎把半個南韓娛樂圈都帶到台灣共襄盛舉。