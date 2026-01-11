前亞特蘭大老鷹隊當家球星崔楊（Trae Young）在被交易至華盛頓巫師隊後，首度向美媒《Andscape》披露心聲。這場交易不僅象徵著亞特蘭大一個時代的結束，更展現了崔·楊對這座城市深厚且真摯的情感。崔·楊坦言，在確定交易的前夕，他在最後一次開車前往老鷹隊球館的路上難掩情緒，甚至流下了男兒淚。
告別亞特蘭大 最後一次開車前往球場落淚
崔楊在接受採訪時回憶起那個週五夜晚，當時他正前往球館準備與巫師隊賽前的投籃練習。他表示，在開車前往老鷹球館的路上，情緒突然排山倒海而來。「當我開車去球館時，那個念頭擊中了我，」楊感性地說道，「想到這是最後一次開車前往那個球館，我真的在路上哭了出來。」
他表示，那天他並未參加早上的球員投籃練習（shootaround），但傍晚他仍堅持走上球場進行投籃，這是他向老鷹隊生涯告別的獨特方式。「我出去投籃，是我表達『這一切結束了，而我能坦然接受』的方式。」
未獲老鷹續約很失望
崔楊強調自己是一個極度重視「忠誠」的人，這源於他在奧克拉荷馬州的成長背景。他坦言，自從被選中以來，他從未計畫過要離開亞特蘭大，原本希望能在那裡待完整個職業生涯。
對於老鷹隊最終沒有提供續約合約，楊直言不諱地表示：「比起生氣，更多的是感到失望，甚至有些傷心。你總會希望一切能順利發展，但這就是人生。」即便如此，他在處理轉隊事宜時仍展現了極高的職業風骨，他表示不想拖到夏天行使球員選項才離開，因為那樣可能會讓老鷹隊空手而回。「我想給這賽季的前半段一個機會，但隨著傷病等因素，我覺得現在是 parting（告別）的正確時機了。」
新篇章的開啟：巫師高層展現誠意
在周五上午飛往華盛頓的包機上，巫師隊總經理Will Dawkins以及當年選中楊的關鍵人物Travis Schlenk都在飛機上迎接他。崔楊表示，看到Travis Schlenk親自來接他，讓他感到一切都是命運的安排，情緒雖苦澀但也充滿期待。
崔楊也特別在社群媒體上發表了正式聲明，為老鷹隊生涯劃下句點。他希望藉此能清空思緒，全心全意投入華盛頓的新篇章。「我想讓那個章節停留在它該有的位置，然後正式來到這裡（華盛頓），開啟新的章節。」
崔楊的離去，為亞特蘭大球迷留下了一個充滿鬥志與天賦的背影，而他對亞特蘭大的這份情義，也將隨著這段真情告白，成為 NBA 交易史上的一段佳話。
消息來源：Andscape
崔楊的離去，為亞特蘭大球迷留下了一個充滿鬥志與天賦的背影，而他對亞特蘭大的這份情義，也將隨著這段真情告白，成為 NBA 交易史上的一段佳話。