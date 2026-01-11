2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，正當各國積極備戰之際，加拿大國家隊卻傳出令人遺憾的消息。根據外媒《Sportsnet》記者Shi Davidi報導，洛杉磯道奇隊的強打球星、2024年世界大賽MVP佛里曼（Freddie Freeman）正式宣布因個人原因退出本屆賽事，無緣連續三屆披上加拿大戰袍。
「為了天上的媽媽」 佛里曼的加國情緣
佛里曼雖然出生於美國加州，但由於雙親皆為加拿大籍，讓他擁有美、加雙重國籍。佛里曼的母親在他10歲時因病去世，代表加拿大出賽一直是他紀念亡母的方式。他在2017年與2023年皆代表加拿大出征，曾感性表示：「每當我披上這套球衣，就感覺與母親更近了一點。」
然而，現年36歲的佛里曼在剛結束的2025年球季經歷了漫長的征戰。雖然他繳出24轟、90分打點的優異成績，並在世界大賽第3戰8局下擊出驚天動地的滿貫砲，助道奇達成二連霸，但球季中腳踝與手腕的傷勢，加上高齡球員的體能恢復問題，讓他最終忍痛做出退賽決定。
加拿大隊名單大洗牌 羅梅洛也確定缺陣
除了佛里曼這名精神領袖缺陣外，加拿大隊還面臨另一項打擊。新球季轉戰洛杉磯天使隊的兩屆明星右投羅梅洛（Jordan Romano），也確定因傷勢與調整問題退出。
不過，加拿大隊仍迎來強援。芝加哥小熊隊的主力右投泰昂（Jameson Taillon）已確認將加入先發輪值，這對加拿大的投手戰力無疑是及時雨。此外，馬林魚隊捕手希克斯（Liam Hicks）與釀酒人隊潛力內野手布拉克（Tyler Black）也將首度參賽，力拚打破加拿大隊隊史從未闖進過第二輪的魔咒。
傳奇生涯持續 佛里曼放眼道奇三連霸
佛里曼在大聯盟16個賽季中，累積了3座世界大賽冠軍與1座MVP獎座。儘管今年無緣在經典賽場上看到他的身影，但道奇球迷仍期待他能保持健康，在2026年賽季帶領球隊挑戰史無前例的三連霸霸業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
佛里曼雖然出生於美國加州，但由於雙親皆為加拿大籍，讓他擁有美、加雙重國籍。佛里曼的母親在他10歲時因病去世，代表加拿大出賽一直是他紀念亡母的方式。他在2017年與2023年皆代表加拿大出征，曾感性表示：「每當我披上這套球衣，就感覺與母親更近了一點。」
然而，現年36歲的佛里曼在剛結束的2025年球季經歷了漫長的征戰。雖然他繳出24轟、90分打點的優異成績，並在世界大賽第3戰8局下擊出驚天動地的滿貫砲，助道奇達成二連霸，但球季中腳踝與手腕的傷勢，加上高齡球員的體能恢復問題，讓他最終忍痛做出退賽決定。
加拿大隊名單大洗牌 羅梅洛也確定缺陣
除了佛里曼這名精神領袖缺陣外，加拿大隊還面臨另一項打擊。新球季轉戰洛杉磯天使隊的兩屆明星右投羅梅洛（Jordan Romano），也確定因傷勢與調整問題退出。
不過，加拿大隊仍迎來強援。芝加哥小熊隊的主力右投泰昂（Jameson Taillon）已確認將加入先發輪值，這對加拿大的投手戰力無疑是及時雨。此外，馬林魚隊捕手希克斯（Liam Hicks）與釀酒人隊潛力內野手布拉克（Tyler Black）也將首度參賽，力拚打破加拿大隊隊史從未闖進過第二輪的魔咒。
傳奇生涯持續 佛里曼放眼道奇三連霸
佛里曼在大聯盟16個賽季中，累積了3座世界大賽冠軍與1座MVP獎座。儘管今年無緣在經典賽場上看到他的身影，但道奇球迷仍期待他能保持健康，在2026年賽季帶領球隊挑戰史無前例的三連霸霸業。