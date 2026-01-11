看著昔日建隊基石唐西奇身披洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的紫金戰袍發光發熱，而換來的戴維斯卻再次倒下，獨行俠球迷只能在無盡的黑暗中尋找一絲光亮。

每當NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）的球迷試圖說服自己，失去盧卡·唐西奇（Luka Doncic）的交易案已經觸底時，籃球之神似乎總會再給他們重重一擊。這不僅可能導致這位明星長人缺席數月，嚴重打擊球隊本就渺茫的季後賽希望，更讓他的交易價值跌至谷底。戴維斯目前因手傷處於無限期缺陣狀態，雖然球團尚未公布確切的回歸時間表，但週六投籃練習時的一幕讓外界憂慮加劇。這位32歲的中鋒被媒體捕捉到左手臂掛著吊帶，且似乎打上了石膏，練習時完全無法使用左手，只能用右手接球傳給隊友。這一畫面迅速在社群媒體上引發熱議，許多球迷悲觀地認為這意味著手術勢在必行。對於這位生涯飽受傷病困擾的10屆全明星球員，外界反應呈現兩極化。部分球迷對他的「玻璃體質」感到無奈，甚至有人譏諷他需要住在「高壓氧艙」裡才能存活；但也有不少球迷對他的處境表示同情，認為無論他領多少薪水，經歷如此頻繁的傷痛折磨與輿論壓力，對心理層面都是巨大的打擊。在戴維斯持續缺陣的陰霾下，去年2月同包裹被交易至達拉斯的年輕後衛馬克斯·克里斯蒂（Max Christie），意外成為球隊唯一的希望燈塔。這位2022年的第二輪新秀在本賽季迎來生涯首個完整賽季，近期表現亮眼，在過去5場比賽中有4場得分突破16分。戴維斯再次倒下，克里斯蒂在進攻端的角色預計將進一步吃重。面對球隊目前的困境，克里斯蒂展現了超越年齡的成熟，他坦言戴維斯的缺陣令人遺憾，但球隊必須保持「下一個人挺身而出（Next Man Up）」的心態。曾與戴維斯在湖人共事兩年多的克里斯蒂，相當清楚這位前輩面對傷病時的態度。獨行俠目前的戰績為14：24，自從戴維斯來到達拉斯這將近一年的時間裡，他僅僅出賽了29場。週六晚間獨行俠將對決芝加哥公牛（Chicago Bulls），對於回到家鄉出賽的克里斯蒂來說，這將是他證明自己能帶領球隊走出泥淖的關鍵戰役。