現已貴為洛杉磯道奇隊超級巨星、世界棒壇第一人的大谷翔平（Shohei Ohtani），在2018年剛挑戰大聯盟時，其實並非一帆風順。前天使隊總經理（GM）艾普勒（Billy Eppler）近日在《MLB Network》節目中，首度揭露了大谷大聯盟投手初登板前夜，一段與大谷母親加代子之間感人且充滿張力的往事。回溯至2018年春訓，大谷翔平當時在熱身賽控球陷入泥沼，外界甚至球隊內部都出現「二刀流行不通」的唱衰聲浪。艾普勒回憶，當時他頂住壓力對教練團下令：「大谷絕對留在名單內，如果不成功，我負全責！」展現了守護這位日本天才的決心。在大谷大聯盟投手初登板前一晚，艾普勒前往飯店探望大谷的父母。他透露，當時大谷的母親加代子顯得極度緊張。加代子不安地問：「要是明天一上場就連丟壞球怎麼辦？要是第一個人就保送，接下來該怎麼辦？」即便大谷在日本已是頂尖強投，但為人父母對兒子在異鄉的初試啼聲仍充滿擔憂。艾普勒當時雖故作鎮定，搬出捕手馬多納多（Martin Maldonado）的接球技術來安撫，但他在離開房間後，竟也因加代子的情緒而開始擔心。「看著這輩子最了解翔平的母親都如此擔心，我突然也感到一陣恐慌。」艾普勒笑稱，他當時心臟狂跳，甚至得立刻打電話給助理求救：「快來陪我吃飯，我緊張得受不了了。」登板當天，艾普勒坦言自己壓力大到「不敢去觀眾席看球」，而是躲在客隊更衣室盯著螢幕，並叫助理坐在旁邊陪他。結果大谷一開場就投出三上三下外加2次三振。艾普勒回憶，當時助理拍了拍他的肩膀大喊：「比利，你現在終於可以呼吸了！」大谷最終主投6局奪勝，開啟了這段史詩級的傳奇。艾普勒感性表示：「翔平後來的成就大家有目共睹，但我永遠不會忘記那天初登板背後的驚心動魄。」。