NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（11）日正式宣布，沙加緬度國王控衛施羅德（Dennis Schroder）因在賽後於球館走廊與他隊球員發生激烈對峙，並試圖動手擊打對方，將被處以禁賽3場且不支薪的處分。據名記Chris Haynes證實，遭施羅德「埋伏」的對象，正是效力洛杉磯湖人隊的當家球星唐西奇（Luka Doncic）。這起衝突發生於去年12月29日，當時國王隊在客場以101：125慘敗給洛杉磯湖人。根據聯盟調查報告，比賽結束約40分鐘後，施羅德並未隨隊離開，而是在球館走廊攔下「1名球員」，並率先挑起言語對峙。過程中施羅德情緒失控，甚至一度試圖揮拳攻擊，所幸被安保人員及時拉開。儘管聯盟並未透露跟施羅德槓上的球員姓名，不過名記Haynes隨後證實，這起「走廊堵人事件」的主角正是唐西奇。兩人的樑子早已結深，唐西奇過去曾多次在場上嘲諷施羅德當年「拒絕湖人大約」的決定，狠戳施羅德當初拒絕4年8400萬美元大約的痛處，甚至開酸施羅德「只會動嘴不敢動手」，沒想到施羅德這次真的在場外發動奇襲。施羅德的禁賽令將於明日對陣休士頓火箭的比賽中正式生效。根據薪資專家估算，這次禁賽將導致施羅德損失高達291807 美元（約922萬台幣） 的薪水。此外，他還將缺席對戰紐約尼克以及再度對陣老東家湖人的關鍵戰役。這對正深陷7連敗低潮、位居西區後段班的國王隊而言無疑是雪上加霜。在主力前鋒莫瑞（Keegan Murray）也因傷缺陣的情況下，後場指揮官的禁賽讓總教練在調度上更顯捉襟見肘。施羅德與唐西奇的樑子其實早已結深，兩人從代表國家隊參與世界盃、歐錦賽時就多次爆發口角。施羅德過去曾在場上「約戰」唐西奇，遭對方反酸「光說不練」，沒想到這次施羅德選在球員道「付諸行動」。聯盟此次祭出重罰，旨在強調對場外挑釁與暴力行為的零容忍態度。