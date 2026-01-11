我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平靈堂已設立完成，即日起至1/25止每日下午14:00-17:00開放大家弔唁。（圖／冬瓜行旅提供）

▲曹西平靈堂以他歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。（圖／冬瓜行旅提供）

資深男星曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，昨（10）日起靈堂開放弔唁，然而記者們守候一整個下午，卻沒有半個藝人到場致哀，僅有少數粉絲默默到場，低調致敬完便離去，現場有些冷清。負責處理曹西平後事的乾兒子Jeremy，今早在臉書上發文，表示靈堂目前已設立完成，即日起至1/25開放弔唁，Jeremy忍痛籌備後事也讓粉絲們看了心疼，表示：「請節哀！」Jeremy今透過曹西平生前的臉書，公開靈堂弔唁資訊，即日起至1/25止每日下午14:00-17:00開放，地點則位於新北市板橋區長江路的冬瓜行旅。而Jeremy也以「曹西平，最後一場演唱會」為題，並以他的口吻寫道：「不是退休就是消失了，我還在我依然存在，謝謝大家喜歡我的率真，喜歡我的真性情。」曹西平靈堂以他歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。現場除了以鮮花佈置，並放上多件秀服，背板則有多張他生前在舞台上的帥氣英姿，遺照則是以動態方式不斷切換。治喪小組表示：「曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。」為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。另外，曹西平的告別式將於1/27上午10:30在台北市懷愛管（景行樓）舉行。