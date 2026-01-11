我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士今（11）日主場迎戰明尼蘇達灰狼，當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）攻下28分，加蘭（Darius Garland）進帳22分，最終以146：134終結灰狼4連勝。不過騎士兩個核心問題依然懸而未決，以目前的陣容配置，騎士隊真的能在東區爭冠嗎？加蘭究竟是球隊未來的解答，還是一場美麗的幻覺？殘酷的現實是，目前為止的跡象顯示，加蘭爆發更像是「異常值」。只要看一場騎士隊的比賽，你很快就能發現「加蘭-米契爾」這對後場組合的問題。這不單純是身高的問題，而是「效率」的嚴重失衡。在泰·傑若姆（Ty Jerome）與斯特魯斯（Max Strus）缺陣的情況下，創造進攻機會的重擔幾乎全壓在米契爾身上。在理想的世界裡，加蘭應該是第二指揮官，但數據卻顯示出驚人的落差。當米契爾（Donovan Mitchell）在場而加蘭（Darius Garland）休息時，騎士隊的表現是聯盟前5的水準；反之，當由加蘭單獨帶隊時，球隊每100回合僅能攻下108.8分，這個效率甚至比聯盟排名第30的沙加緬度國王還要差。根據《Cleaning the Glass》數據，加蘭本季每100次出手的得分僅有110.3分，這將他的效率排在了控球後衛的第46百分位，與戴明（Egor Denim）、卡林頓（Bub Carrington）等年輕小將為伍。對於一支志在爭冠的球隊來說，這絕對不是理想的消息。問題出在他的進攻選擇。雖然他仍是高水準的助攻者，但他「傳球大於進攻」的傾向過於明顯。根據《Synergy》追蹤數據，米契爾在切入時的「投籃/傳球比」是55%比26%；而加蘭則是46%比33%。當對手知道你切入是為了傳球而非得分時，防守就變得容易許多。這導致加蘭的失誤率攀升，有效命中率（eFG%）下滑了近10%。再加上他在防守端的先天劣勢（在出賽超過400分鐘的後衛中，他的正負值差排名倒數第6），他在場上的綜合影響力令人擔憂。在完美的世界裡，僅領先東區第8名半場勝差的騎士隊，應該在交易大限前評估送走加蘭的可能性。但在現實中，騎士隊薪資已超過第二層土豪線（Second Apron）近2300萬美元，財務上受到嚴格限制。他們無法在交易中打包多名球員薪資，這意味著要升級控衛位置，只能尋找薪資相仿的球員，例如馬克西（Tyrese Maxey）、莫蘭特（Ja Morant）或波爾（LaMelo Ball），但這些名字聽起來都不太現實。歸根究底，除非加蘭能將神奇表現轉化為常態，縮短與米契爾之間的巨大鴻溝，否則單靠米契爾一人，無法支撐這支球隊走得更遠，騎士隊恐將繼續在平庸的泥沼中掙扎。