NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（11）日迎來一場東西區頂級強權的對決，聖安東尼奧馬刺遠征波士頓花園球場迎戰賽爾提克。馬刺憑藉末節一波流的攻勢，加上雙核福克斯（De'Aaron Fox）與文班亞馬（Victor Wembanyama）合砍42分的帶領下，終場以100：95逆轉擊敗波士頓賽爾提克，不僅收下2連勝，更終結了對戰綠衫軍的6連敗頹勢。值得一提的是，文班亞馬本賽季在擔任替補時表現極其出色，球隊更取得8勝1敗的傲人戰績。賽前高居東區第2的賽爾提克，此役面臨背靠背作戰的體能考驗，但開局展現強大攻堅能力。核心布朗（Jaylen Brown）多次在文班亞馬面前投進高難度三分，半場便以12投7中的高效命中率攻下17分。此外，面對前東家的懷特（Derrick White）同樣手感滾燙，半場也進帳17分，帶領賽爾提克以55：50領先進入休息室。易籃後，馬刺明顯提升了防守強度，針對布朗與懷特瘋狂壓迫。雖然布朗全場依舊繳出27分、8籃板、7助攻的準大三元數據，但下半場受制於防守，命中率大幅下滑。而懷特雖拚盡全力轟下全場最高的29分，外加9籃板、3助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，仍難擋馬刺末節的逆襲。馬刺陣中以福克斯表現最為穩健，他16投9中貢獻21分、9籃板、6助攻，值得一提的是他在此役達成了生涯12000分的里程碑。法國高塔文班亞馬則在末節挺身而出，多次中距離命中並送出關鍵火鍋，單場繳出21分、6籃板與3火鍋；替補席上的強森（Keldon Johnson）也貢獻了18分、10籃板的雙十表現，成為客場凱旋的奇兵。根據數據統計，文班亞馬本賽季在擔任替補時表現極其出色，場均可繳出19.4分、9.1籃板、2.1次阻攻，真實命中率高達60.9%；而在他從板凳出發的比賽中，球隊更取得8勝1敗的傲人戰績。比賽進入最後1分鐘，馬刺以97：93領先。儘管懷特兩罰全中追至2分差，但文班亞馬隨即回敬一記中距離投籃穩住局面。賽爾提克在關鍵时刻布朗與懷特接連三分打鐵，終場前7.1秒馬刺靠著穩健罰球鎖定勝局，讓賽爾提克無力回天。目前馬刺隊以27勝11敗穩坐西區第2，本季更曾3度擊敗衛冕軍雷霆，實力不容小覷。賽爾提克則在輸球後戰績來到24勝14敗。馬刺接下來將展開高強度的背靠背客場之旅，轉戰明尼蘇達挑戰灰狼。