NBA美國職籃（National Basketball Association）今(11)日上演一場戲劇性的逆轉秀，洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）前往客場挑戰底特律活塞（Detroit Pistons）。儘管活塞隊陣中傷兵滿營，快艇本場比賽的進攻手感慢熱，直到第四節才真正甦醒。比賽進入最後階段，活塞新人R.霍蘭德二世（Ron Holland II）的一記大風車灌籃讓主隊取得84：70的領先，看似勝券在握。但快艇隨即回敬一波12：0的攻勢將比分拉近。關鍵時刻，J.哈登（James Harden）挺身而出，他在比賽剩下2分59秒時完成關鍵的「三分打」將比數追平為90：90。隨後科林斯在剩下2分鐘時投進超前分，哈登接著妙傳給I.祖巴茨（Ivica Zubac）爆扣得分，將領先擴大至3分。哈登全場貢獻19分、7籃板與7助攻，不僅在進攻端穿針引線，更在最後1分鐘迫使對手發生致命失誤，並罰進保險分鎖定勝局。活塞此役面臨嚴重的傷兵潮，球隊前三號得分手全數缺陣，包括當家控衛C.康寧漢（Cade Cunningham）因手腕傷勢掛免戰牌，I.史都華（Isaiah Stewart）、T.哈里斯（Tobias Harris）與J.杜倫（Jalen Duren）也無法上場。儘管如此，活塞在上半場表現出色，D.羅賓森（Duncan Robinson）攻下20分，利用快艇的14次失誤轉換成18分，建立起雙位數領先。然而，經驗不足的活塞在第四節崩盤，。新人T.史密斯（Tolu Smith）雖繳出9分與生涯新高的14籃板，仍難以彌補球隊在關鍵時刻的混亂表現。