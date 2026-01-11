我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹昨（10）日展開2026年春訓，邀請67歲的前中職全壘打王林仲秋擔任打擊客座教練，相隔17再次回到職棒指導球員，林仲秋首日先替「大王」王柏融把脈，他指出，王柏融的技術完全沒問題，問題是出在「心理」。林仲秋直言，王柏融的擊球聲音，與年輕選手完全不同，表示技術層面沒問題，欠缺的是壓力釋放。林仲秋拍了拍王柏融的胸膛，點出問題在於「心」，「因為他的技術來講沒有什麼問題，百分之百的技術。現在只是『心態』問題，這個從日本帶回來的問題，還有一點點陰影在。因為我們兩個都是處女座，他在想什麼我都知道，也難怪在日本沒辦法把實力發揮出來。」林仲秋直言，王柏融實力沒問題，「他看到我就高興，我就叫他隨時有狀況打電話、傳個LINE給我，他一定OK的。我很期待，今年蠻期待他的。」2人雖然是首次見面，林仲秋笑著說是「相見恨晚」，王柏融表示，與大前輩首日先聊天，沒有講太多技術的指導，「教練就是讓我打開胸懷，開心地去享受棒球。」林仲秋認為，以王柏融技術來講，是完全沒有問題，「在台灣能打4成以上的打者，找得到幾個？根本找不到！他在技術、打擊上完全都沒問題。只是要找回信心，去享受這個球要怎麼打。因為很多球迷都在看，不要讓球迷的壓力帶給自己，他還年輕，可以再打10年。」林仲秋與王柏融都拿過中職全壘打王，王柏融笑說，前輩現役時期，自己年紀很小，但知道名氣很響亮，「不會刻意跟教練學什麼，保持開放心態，練習時教練也說沒問題，問題就在自己的心態，心理層面問題比較大。」林仲秋認為，心理問題往往往是最難突破的，「這我也經歷過，要怎麼釋放壓力。我跟他說，『現在唯一的壓力就是打電話給我，讓我笑一下，講一些開心的事。』」林仲秋直言，目前都是心理指導，如果現在教王柏融技術、改動作，反而會打不到，「他的打擊型態已經用了20幾年，而且又是那麼好。你們看他擊球的聲音，跟其他年輕選手的聲音完全不一樣，很精準。這就表示他的技術是沒有問題。」