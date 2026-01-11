我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹有意網羅去年效力富邦悍將的美國籍洋投布坎南，悍將球團在得知消息後立刻發出聲明，並表示對於洪總的言論表達震驚與不解。（圖／富邦悍將提供）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

台鋼雄鷹總教練洪一中昨（10）日在開訓致詞時，無意見嘴快「暴雷」，指出球隊有意網羅去年效力富邦悍將的美國籍洋投布坎南（David Buchanan）。此番言論再度掀起「228洋將條款」的存廢議題，球評王翊亘認為，此條款至今仍存在，就代表有部分球隊認為有存在的意義，對於此次雄鷹的狀況，王翊亘表示有點匪夷所思，「就我所知，布坎南並沒有在悍將的排序中那麼前面，所以我會覺得，如果雄鷹處理得好，其實應該可以先拿到離隊同意書才是。」王翊亘指出，過去在中職的領隊會議上，就有球隊曾經提出過修改條款，「我覺得，如果一直沒有通過，就代表說還是有球隊認為這項條款有一定的必要性。」王翊亘直言，228洋將條款對某些球隊來說是有優勢的，「如果原屬洋將已經決定沒有想要回歸母隊、心有所屬的情況下，讓他們報到的時間變得晚一點，也有助於原本母隊的優勢，那可能要去更改的機率就不是太高。」王翊亘認為，若真的要考慮修改期限，可以訂為1月31日或是前1年的12月31日，「畢竟通常跟洋將是簽球季約或年約，我覺得以球季約來說，來到12月31日應該就是可以去做保護原母隊優先續約權的一個時間。」王翊亘對於整體條約改或不改沒有太多的想法，「以目前的執行度來說，大家可能私下會有些默契運作。」外傳樂天桃猿洋投魔神樂新賽季轉投效味全龍的機率相當高，尤其是魔神樂的經紀團隊為他爭取「自設」優先議約權時限，中職其他5隊無需等到聯盟規定的2月28日，只要議約時間一到，將不受限制與桃猿同步談約。王翊亘表示，「以魔神樂的Case，我覺得有一點像是經紀人去想到的一個方式，那如果各隊經紀人覺得這也是個不錯的做法，或許可以去做合約設計的討論。」王翊亘指出，過往也有發生過，球隊與所屬洋將談約不順利，後續補滿洋將戰力後，評估原戰力已不急迫，就會給其他有興趣的球隊「離隊同意書」。王翊亘認為，雄鷹這次在布坎南的事件上，有點匪夷所思，「就我所知，布坎南並沒有在悍將的排序中那麼前面，所以我會覺得，如果雄鷹處理得好，其實應該可以先拿到離隊同意書才是。」