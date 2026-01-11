我是廣告 請繼續往下閱讀

日媒分析，若加上已在名單中的海外球員以及積極接觸的韓裔大聯盟選手，南韓隊陣中最多可能擁有高達9名具備大聯盟資歷的球員。

隨隊成員包括效力於道奇隊的金惠成（Kim Hye-seong）與老虎隊的高佑錫（Go Woo-suk）。至於舊金山巨人（San Francisco Giants）的李政厚（Lee Jung-hoo）、亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）的金河成（Kim Ha-seong）以及聖地牙哥教士（San Diego Padres）的宋成文（Song Sung-mun）等主力

▲據外媒《Sportsnet》記者Shi Davidi報導，洛杉磯道奇隊的強打球星、2024年世界大賽MVP佛里曼（Freddie Freeman）正式宣布因個人原因退出本屆賽事，無緣連續三屆披上加拿大戰袍。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步逼近，亞洲區的競爭態勢愈發白熱化。。與此同時，另一支勁旅加拿大隊則傳出壞消息，剛拿下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）球星F.弗里曼（Freddie Freeman）確定因個人因素退賽，這對楓葉軍團的戰力無疑是一大打擊。根據日本媒體《Baseball Channel》與《體育報知》報導，南韓國家隊為了在今年3月的WBC賽事中一雪前恥並阻斷日本隊連霸，正積極打造一支融合本土與旅美球星的「混血軍團」。目前鎖定的目標包括底特律老虎（Detroit Tigers）的J.瓊斯（Jomai Jones）與聖路易紅雀（St. Louis Cardinals）的R.歐布萊恩（Riley O’Bryan）。南韓隊在總教練柳志炫（Ryu Ji-hyun）率領下，已於9日啟程前往塞班島展開首階段集訓。，目前則按個人步調備戰，並未參加此次集訓。柳志炫表示，瓊斯與歐布萊恩等韓裔球員參賽意願強烈，若無意外應能順利入列，這支結合海內外菁英的隊伍，預計將在3月7日的東京巨蛋與日本隊正面交鋒，該場賽事已成為日韓兩國球迷最關注的焦點。相較於南韓隊的戰力升級，位處C組的加拿大隊則面臨陣容重整的挑戰。根據加拿大體育網（Sportsnet）分析師S.大衛迪（Shi Davidi）指出他在剛結束的賽季中表現亮眼，不僅幫助道奇隊在世界大賽中與多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）血戰7場後奪冠，更在該系列賽有出色發揮，原被視為加拿大隊本屆的核心支柱。除了弗里曼之外，加拿大隊的守護神J.羅馬諾（Jordan Romano）也確定缺席。不過，加拿大隊並非毫無收穫，芝加哥小熊（Chicago Cubs）的先發投手J.泰倫（Jameson Taillon）已承諾參賽，這將大幅提升球隊的先發輪值深度。此外，捕手L.希克斯（Liam Hicks）與內野手T.布萊克（Tyler Black）也將加入陣容。