為了在即將於3月登場的世界棒球經典賽（WBC）中久違晉級複賽，韓國國家代表隊於昨（10）日正式啟程前往塞班島展開第一階段集訓。陣中唯一的現役大聯盟球員、隸屬洛杉磯道奇隊的金慧成，在出發前接受韓媒《OSEN》採訪，分享了與道奇隊友山本由伸的對話，並表達了對「日韓戰」的強烈期待。
唯一世界大賽冠軍成員！金慧成：隊友把我當「普通人」看待
金慧成是本次韓國隊第一階段集訓陣中唯一的現役大聯盟選手，更是隊史上首位以大聯盟「世界大賽冠軍成員」身分參與1月首波集訓的球員。儘管旅美滿一年，金慧成表示回到國家隊並無違和感：「幸好認識的面孔很多，大家依然把我當作原本的『金慧成』看待，讓我能很快融入團隊。」
談到旅外心路歷程，金慧成感性表示，是透過一次次的國際賽機會，讓他產生挑戰更大舞台的夢想。他也對陣中渴望挑戰 大聯盟的學弟們喊話：「希望大家能透過經典賽擴張棒球視野，這會是邁向大聯盟的重要契機。」
新年密聯山本由伸！約好「亞利桑那見」
道奇隊陣中球星雲集，金慧成在採訪中透露，自己在新年期間特別與日籍隊友山本由伸交換了問候。金慧成笑說：「我們互相祝賀新年，並約好經典賽後在亞利桑那（道奇隊春訓基地）見面。」
對於可能在東京巨蛋進行的日韓大戰，金慧成展現了成熟的心態。他直言，如果能贏下日本隊當然非常開心，這是一場至關重要的比賽，但他強調：「經典賽小組賽的特性是，並非贏了日本就能晉級。我們會針對每一支參賽隊伍做好萬全準備，爭取最好的成績。」
想贏球開隊友玩笑！期待經典賽後的道奇休息室
金慧成也對未來可能與道奇隊友們，像是大谷翔平、山本由伸等人在場上對壘感到興奮，「如果在經典賽賽場上相遇真的會很有趣。我很期待比賽結束後回到球隊的氣氛，如果韓國贏了，我就能回去開他們玩笑；相反地，如果輸了，可能換我被他們嘲笑了。」
消息來源：《OSEN》
