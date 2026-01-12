我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佩甄（左）、許效舜（右）在昨日陸續現身曹西平靈堂弔唁。（圖／記者嚴俊強攝）

資深男星曹西平於去年12月29日過世，享壽66歲，其後事由乾兒子Jeremy負責籌備與處理。在10日靈堂開放的首日，傳出媒體守候一整個下午並未見到任何藝人好友到場，昨（11）日佩甄現身靈堂，成首位弔唁藝人，她忍不住在現場流淚回憶與曹西平的過往。而Jeremy也忍痛發聲，用曹西平口吻寫道：「不是退休就是消失了，我還在、我依然存在」，再度讓眾人鼻酸。在開放首日傳出沒有藝人到場後，昨日開放弔唁的第二天，藝人佩甄成首位到場致哀的演藝圈朋友。她在下午抵達靈堂並停留約40分鐘，受訪時忍不住紅了眼眶，感性回憶曹西平永遠是那麼瀟灑且貼心，從不願打擾別人。佩甄透露，曹西平從以前就像親哥哥一樣照顧她，雖然近年因疫情與通告減少而較少見面，但得知噩耗後仍希望能親自來送他一程。隨後，與曹西平有近40年交情的許效舜也現身靈堂，談及老友猝逝時數度哽咽。許效舜感慨兩人過去常在後台聊天，彼此有說不完的故事，他在靈堂看著昔日演出的VCR畫面時，更是忍不住邊看邊流眼淚。他盛讚曹西平是一位非常有能量且值得學習的藝人，將一生最棒的一面呈現在舞台上，即便私下聯絡不多，見面時仍像家人般親近。Jeremy在昨日於社群平台上忍痛發聲，以「曹西平，最後一場演唱會」為題撰文，轉達曹西平對粉絲的感謝，並以他的口吻寫道：「不是退休就是消失了，我還在我依然存在，謝謝大家喜歡我的率真，喜歡我的真性情」。據悉，靈堂開放的首日，現場氣氛顯得較為冷清，媒體守候一整個下午並未見到任何藝人好友到場。當天僅有少數粉絲默默前來，低調致意後便離去，而對此，負責後事的治喪小組小冬瓜出面否認，表示自己沒透露過任何關於弔唁人數資訊，也沒統計數字、更沒提到親友及藝人都未現身的說法；並強調曹西平一生特質鮮明且待人真誠，這場告別聚會旨在致敬他對演藝事業始終如一的熱愛。曹西平的靈堂設計極具巧思，以他歷年的經典專輯名稱為核心視覺，現場佈滿鮮花、多件秀服以及他在舞台上的英姿照片。視覺內容選用如〈狂熱〉、〈野性的青春〉等作品名稱，象徵他在演藝生涯中毫無保留的能量。曹西平的告別式將於1月27日上午10:30在台北市懷愛館舉行，屆時親友將正式送他最後一程。而靈堂則從10日起在板橋冬瓜行旅開放弔唁，預計開放至1月25日，每日下午2點至5點供大眾追思。