我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佩甄（左）、許效舜（右）在昨日陸續現身曹西平靈堂弔唁。（圖／記者嚴俊強攝）

資深藝人曹西平於去年12月29日辭世，享壽66歲，其後事由乾兒子Jeremy負責主導與籌備。靈堂自10日起開放弔唁，讓各界好友與粉絲能前來送他最後一程。靈堂開放首日傳出沒有藝人到場，較為冷清，而昨日第二天，佩甄成首位到場弔唁藝人，她在現場淚憶曹西平生前的瀟灑與貼心。隨後與曹西平有著近40年交情的許效舜也抵達，並在看好友昔日演出VCR時就忍不住落淚，並數度哽咽嘆「太突然了」。進入弔唁的第二天，藝人佩甄成為首位到場致哀的圈內好友。她在靈堂停留約40分鐘，受訪時忍不住紅了眼眶，感嘆曹西平永遠是那麼「瀟灑且貼心」，總是怕打擾別人。佩甄回憶曹西平從以前就像親哥哥一樣照顧她，雖然近年因疫情和通告減少而較少近距離互動，但得知噩耗後，仍希望能親自來向這位溫暖的前輩道別。隨後，與曹西平有著近40年交情的許效舜也抵達靈堂，談及老友猝逝時，他忍不住數度哽咽，感慨「太突然了」。而在現場看著昔日演出的VCR畫面，許效舜也回想起兩人在後台總有說不完的故事，邊看邊掉淚。許效舜盛讚曹西平是位極具能量且值得學習的藝人，將一生最燦爛、最棒的一面都呈現在舞台上。曹西平的離去讓演藝圈好友深感不捨，陳漢典亦感性發聲，稱他為「永遠的偶像」，並追憶其生前贈送皮衣的暖舉。曹西平的靈堂將開放至1月25日，並預計於1月27日上午10:30在台北市懷愛館舉行告別式，屆時親友將正式送他走完人生最後一場華麗的謝幕。