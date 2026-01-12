我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦勇士： 哥倫特因違反運動精神犯規（U）加上技術犯規（T），直接遭驅逐；精神領袖林志傑因「從板凳區衝入場內」遭判奪權犯規驅逐。



桃園領航猿： 中鋒丁恩迪同樣因衝入場內遭驅逐；葛拉漢、李家慷各吞一次技術犯規。





▲P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今（11）日作客板橋體育館挑戰臺北富邦勇士，今年迎來退役年的林志傑也先發出賽，不料首節尾聲卻爆發嚴重肢體衝突。（圖／翻攝自PLG YouTube）

▲勇士後衛陳又瑋原先在賽中被判定「6犯離場」，事後聯盟緊急說明，此乃記錄台失誤。原屬於古德溫首節的犯規被誤記在陳又瑋身上，造成誤認其6犯需要下場的烏龍事件。（圖／富邦勇士提供）

▲▲洋將阿提諾（William Artino）雖繳出「雙10」亮眼數據，卻因在比賽中對裁判比出爭議性的「數錢」手勢，遭聯盟於今日正式公告裁罰新台幣1萬5仟元。（圖／桃園領航猿提供）

P. LEAGUE+ 昨（11）日於板橋體育館上演一場充滿火藥味的激戰，桃園璞園領航猿作客挑戰臺北富邦勇士，比賽首節即爆發嚴重肢體衝突，導致包括「野獸」林志傑在內共3名球員遭驅逐出場。儘管場面混亂且出現記分板烏龍，領航猿最終仍以 99：89 擊退勇士，寫下聯盟史上最佳的開季8連勝紀錄。賽後雙方教練團針對衝突動作各執一詞，讓這場破紀錄之夜話題不斷。衝突導火線發生在首節剩餘約1分鐘時，領航猿李家慷發動反快攻，富邦勇士洋將哥倫特（Corderro Bennett）試圖阻止，卻以過大動作衝撞，導致李家慷重心不穩撞上記錄台。此舉瞬間點燃雙方怒火，板凳席球員紛紛衝入場內，場面一度失控。經裁判長時間檢視錄影回放（IRS）後做出嚴厲判罰：這是林志傑職籃生涯罕見因衝突遭逐，最終雙方判罰抵銷後，由領航猿獲得球權與罰球機會。儘管開局混亂，領航猿下半場穩住陣腳。關鍵第四節，勇士雖一度超前，但領航猿靠著關達祐連續外線與李家慷單節9分的穩定輸出，打出一波 26：16 的攻勢鎖定勝局，成功締造開季8連勝的聯盟新紀錄。然而比賽中卻發生離譜插曲，勇士後衛陳又瑋被記錄台判定「6犯離場」，事後聯盟緊急澄清是記錄台失誤，將原屬於古德溫的犯規誤記在陳又瑋身上，造成這起烏龍事件。對於創下連勝紀錄，領航猿總教練卡米諾斯強調：「有紀錄不代表最後可以拿到冠軍，我們的目標還是勝利。」主力盧峻翔也表示球隊有過連勝與連敗經驗，心態上會保持平穩，劍指總冠軍。賽後兩隊主帥針對衝突事件隔空交火。領航猿總教練卡米諾斯語氣強硬，直指哥倫特的動作「不合理」，認為那不是籃球動作而是蓄意傷人，呼籲聯盟應追加禁賽處分。富邦勇士總教練吳永仁則為自家球員緩頰，解釋哥倫特是想停球但動作過大。對於林志傑衝入場內遭驅逐，吳永仁反而正面看待，認為老大哥挺身而出是「為了球隊好」，反而激起球隊士氣，但也坦言板凳席的紀律需要再教育。領航猿雖風光連勝，但陣中洋將阿提諾（William Artino）卻收到聯盟罰單。他在前一日（1/10）對戰台鋼獵鷹的比賽中，因不滿判決對裁判比出具有侮辱意味的「數錢」手勢，影射執法公正性。聯盟今（11）日發布公告，認定此舉違反賽事章程，對阿提諾處以新台幣1萬5仟元罰款，強調場上紀律的重要性。儘管場外有插曲，阿提諾這兩戰分別繳出雙十數據與穩定得分，仍是球隊連勝的重要功臣。