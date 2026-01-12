我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左四）站在C位同框CORTIS、蔡依林（右四）和許光漢（左一）。（圖／Dee IG@elephantdee）

▲A-Lin早年參加頒獎典禮，她得獎後因為太緊張，忘記先跟頒獎人領獎，直接走到麥克風前致詞，讓場面一度陷入尷尬。（圖／翻攝自Threads、中視）

▲43歲王心凌久違穿上制服跳〈愛你〉，視覺上毫無違和感，被粉絲封神。（圖／翻攝自野雨霖微博）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（12）日熱門娛樂話題搶先看，綜藝天后小S因為痛失二姊大S停工療傷，她近日現身於台北大巨蛋舉行的韓國金唱片獎頒獎典禮，並站在C位和大勢男團CORTIS、蔡依林及許光漢合影；A-Lin早年參加頒獎典禮的片段被翻出，她得獎後因為太過緊張，忘記要先跟頒獎人領獎，直接走到麥克風前致詞，讓主持人傻眼提醒A-Lin應該先領獎座；43歲王心凌昨晚再度穿上制服大跳金曲〈愛你〉，視覺上毫無違和感，關鍵字「王心凌制服的神」衝上微博熱搜。韓國金唱片獎10日在台北大巨蛋落幕，頒獎人蔡依林昨（11）日在IG分享和「怪物新人」男團CORTIS及「國民男神」許光漢的合照，沒想到，站在C位（中間位）的居然是「IPSS國際巨星」小S（徐熙娣），粉絲驚喜直呼：「這陣容，我直接封神！」金曲歌后A-Lin（黃麗玲）不僅唱功了得，幽默的臨場反應及傻大姐個性也讓她博得大眾好感，近期成為流量密碼及網路迷因哏。A-Lin一段15年前參加頒獎典禮的片段被翻出，她得獎後因為太緊張，竟然略過頒獎人黃大煒，直接走到麥克風前面說感謝詞，主持人見狀傻眼提醒：「妳要不要領獎座先啊？」「甜蜜教主」王心凌昨日晚間在上海舉辦「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」，唱到代表作〈愛你〉時以制服造型亮相，露出潔白鉛筆腿，現年43歲的她打扮成少女完全沒有違和感，粉絲訝異表示：「簡直就是制服的神」、「這狀態也太好了！」