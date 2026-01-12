我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丫頭（左）說自己在隔壁房間清楚聽到假面閨密跟別人說她的壞話。（圖／我愛貓大YouTube）

▲Andy過去是捧紅黑澀會美眉跟棒棒堂男孩的重要推手。（圖／我愛貓大YouTube）

女星丫頭（詹子晴）過去曾在節目《康熙來了》分享自己與一名閨密鬧翻的故事，她說自己曾在對方經濟拮据時慷慨解囊，想不到對方卻跟工作人員在背後說她壞話，讓她氣到選擇離開當時的公司，只因不願再與這名假閨密一同工作。而近日《康熙來了》回顧剪輯就影射這名假閨密正是小薰（黃瀞怡）。對此，丫頭沒有否認，僅淡淡地說：「是誰已經不重要了」。丫頭2014年時在節目《康熙來了》抱怨一名假面閨密，表示對方過去與她同公司，兩人關係很親密，閨密都會去住她家，甚至閨密手頭緊時，丫頭還會借錢幫她。結果某次閨密問她公司帳目的問題，好奇是不是有算錯的地方，要不要一起去問老闆。丫頭當時沒多想，就附和閨密的意見，怎料閨密卻跟老闆說，這是丫頭提出的質疑，讓丫頭被老闆臭罵忘恩負義、不懂得飲水思源。經過此事之後，丫頭澈底得知該名閨密的真面目，與對方漸行漸遠。後來兩人又因工作關係一起飛到中國，主持一檔節目，丫頭表示自己在飯店卸妝時發現，房間內隔音不好，她就親耳聽到這名閨密跟其他工作人員講她壞話。閨密抹黑丫頭塞錢給經紀人，所以接到的工作才比較多，丫頭因此氣到當天直接傳訊息給老闆，表示她不想待了。丫頭說老闆那時候只回她「我知道了」，沒有多問原因，因此她猜測老闆根本就很清楚這名假閨密惡行，但礙於違約金問題，丫頭最後還是有待到合約結束，後面就不跟公司續約，想離這位假閨密越遠越好。事隔多年後，這段塵封的往事再度遭到起底，YouTube頻道《我愛貓大》剪輯相關片段，發現丫頭說出的條條證據都指向另一名黑澀會美眉小薰；而罵人的老闆應該是前Channel [V]娛樂頻道總監Andy（張世明）。對此，據《鏡週刊》報導，ㄚ頭回應，事情過去多年，「當事人是誰已經不重要」，並未特別提到小薰。不過關於她是否被Andy飆罵一事，丫頭卻願意主動幫忙澄清，強調Andy待她很好，罵她的不是Andy；而丫頭如此這番的態度差距，也讓小薰再度被推上風口浪尖。