我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Amanda、JUICY（右）兩人合力將Lulu（左二）的頭紗撐起，製造出唯美的畫面。（圖／Lulu IG＠sunnygirl800424）

▲藝人陳漢典與Lulu日前到日本富士山拍攝婚紗照，此趟獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持。（圖／翻攝陳漢典 IG ,originalpoping）

陳漢典去年宣布與Lulu（黃路梓茵）結婚，並將於本月25日在文華東方飯店辦婚宴，日前夫妻倆前往日本拍攝婚紗照，在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。近日Lulu在社群上陸續曝光婚紗照拍攝花絮，只見飄逸的頭紗裡躲著好友Amanda及JUICY (陳碧珠），逗趣畫面曝光讓網友們笑翻，影片一天就吸引176萬人觀看。夫妻倆日前公布一系列婚紗美照，Lulu昨（11）日也在IG上分享拍攝花絮，寫道：「當頭紗裡有不速之客。警告各位新娘，要隨時注意頭紗裡面有什麼。」只見Lulu飄逸頭紗裡，竟躲著好友Amanda、JUICY，兩人合力將頭紗撐起，製造出唯美的畫面，幕後花絮笑翻眾人。網友們看了紛紛留言說：「笑瘋欸可愛慘」、「後面那組姿勢也是一百分」、「太有趣了吧，怎麼躲在頭紗裡」、「原來拍出飄逸的頭紗美照，還是需要有人撐起來」、「要忍住不笑真的是一大挑戰」、「不會笑場嗎？」而Lulu與陳漢典在拍攝過程中，展現藝人的專業，完全沒笑場，相當認真擺拍。陳漢典、LULU這趟拍婚紗行程，獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，星宇航空董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地送給他們日本來回「頭等艙」機票，並且在富士山美景「加持」下，拍出大量奇蹟美照。