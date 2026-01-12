陳漢典去年宣布與Lulu（黃路梓茵）結婚，並將於本月25日在文華東方飯店辦婚宴，日前夫妻倆前往日本拍攝婚紗照，在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。近日Lulu在社群上陸續曝光婚紗照拍攝花絮，只見飄逸的頭紗裡躲著好友Amanda及JUICY (陳碧珠），逗趣畫面曝光讓網友們笑翻，影片一天就吸引176萬人觀看。

陳漢典、Lulu婚紗照幕後花絮曝光　176萬網笑瘋

夫妻倆日前公布一系列婚紗美照，Lulu昨（11）日也在IG上分享拍攝花絮，寫道：「當頭紗裡有不速之客。警告各位新娘，要隨時注意頭紗裡面有什麼。」只見Lulu飄逸頭紗裡，竟躲著好友Amanda、JUICY，兩人合力將頭紗撐起，製造出唯美的畫面，幕後花絮笑翻眾人。

▲Amanda、JUICY兩人合力將Lulu的頭紗撐起，製造出唯美的畫面。（圖／Lulu IG＠sunnygirl800424）
網友們看了紛紛留言說：「笑瘋欸可愛慘」、「後面那組姿勢也是一百分」、「太有趣了吧，怎麼躲在頭紗裡」、「原來拍出飄逸的頭紗美照，還是需要有人撐起來」、「要忍住不笑真的是一大挑戰」、「不會笑場嗎？」而Lulu與陳漢典在拍攝過程中，展現藝人的專業，完全沒笑場，相當認真擺拍。

陳漢典、LULU結婚　張國煒送上頭等艙大禮

陳漢典、LULU這趟拍婚紗行程，獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，星宇航空董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地送給他們日本來回「頭等艙」機票，並且在富士山美景「加持」下，拍出大量奇蹟美照。

▲藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今（6）日兩人也在社群平台上曬出兩人在日本富士山前拍攝的婚紗照，在日本入住飯店也同步曝光，即是「虹夕諾雅 富士」。（圖／翻攝陳漢典 IG ,originalpoping）
資料來源：Lulu IG


