▲Lulu（如圖）入行10年，從早期被定位為女丑，到現在成為亮麗自信影歌視三棲發展的全能型天后主持人。（圖／薇佳提供）

Lulu（黃路梓茵）與老公陳漢典將於1/25於東方文華飯店舉辦婚宴，昨（11）日現身高雄夢時代，擔任肌膚管理中心的一日店長，提到陳漢典的膚況，她透露平時會幫對方加強粉刺清除的部分，直呼：「不得不說他這一年皮膚真的有越來越好。」而婚禮即將到來，Lulu雖曾主持過三金等大型典禮，但坦言內心還是會緊張，因為很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心，分享心情說：「越平常心，才會越保持美麗。」越接近婚禮，Lulu表示內心越來越緊張，她說：「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客，都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心。」越是如此，越提醒自己要讓肌膚維持在日常狀態，表示自己反而不會去用新娘專用安瓶，如果皮膚過敏不適會更麻煩。Lulu入行10年，從早期被定位為女丑，到現在成為亮麗自信影歌視三棲發展的全能型天后主持人，她近來常被問到美麗「進化之道」，她說最近可能是因為結婚吧，心理穩定了之後會影響生理，就會從內而外散發出所謂「新娘的光芒」，心裡有愛各方面散發出來的氣息都會是好的，就會變美。另外，Lulu也回憶自己青春期飽受痘痘困擾，因學生時代都在念書，根本無心保養，也沒錢去做臉，只能用去角質的洗面乳洗臉、去角質、用手擠痘痘、貼痘痘貼，再嚴重一點就是去皮膚科拿藥。現在以數據和科學重新定義保養旅程，Lulu才真正做到肌膚管理，而不是只有單純的保養而已。