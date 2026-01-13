隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逐漸逼近，各隊也開始傳出交易傳聞，費城76人目前在東區暫居第5名，根據《Bleacher Report》分析師貝利（Andy Bailey）指出，76人很有可能在交易市場成為買家角色，並提到球隊已經具有奪冠樣貌，在這樣的情況之下，76人很有可能在交易截止日前完成一筆具有話題性的交易案，把握恩比德健康的時光全力爭冠。
76人恐開啟買家模式 補齊陣容衝擊季後賽
貝利指出，費城擁有足夠的操作空間與籌碼，可透過組合烏布雷（Kelly Oubre Jr.）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）的合約，搭配新秀後衛麥肯（Jared McCain）的潛力，促成一筆重量級補強，「76人一定會在交易截止日前變得更好，他們有機會完成一筆相當吸睛的操作。」
馬克西接班球隊核心 艾吉康姆表現超出預期
在場上表現方面，馬克西（Tyrese Maxey）與艾吉康姆（VJ Edgecombe）本季表現亮眼，被視為聯盟中成長最快的後場組合之一，貝利也特別肯定球隊在整合年輕核心與老將方面的策略，尤其是在恩比德（Joel Embiid）與喬治（Paul George）飽受傷勢困擾的情況下，76人選擇讓兩位球星以較保守的方式回歸賽場
不過，76人在薪資結構上仍面臨壓力，目前團隊薪資約高出豪華稅門檻700萬美元，這可能迫使總管莫雷（Daryl Morey）考慮清理部分合約。但另一方面，莫雷也可能選擇承擔風險，進行一筆重大交易，以加速球隊在東區的競爭力提升，「在馬克西扛起進攻重任、老將近期表現逐漸穩定的情況下，76人甚至已具備邊緣爭冠者的樣貌，以恩比德目前的生涯階段來看，這樣的機會不能輕易浪費。」
目前戰績21勝16敗的76人暫居東區第五名，近七場比賽拿下五勝，狀況持續升溫，賽季初76人一度跌落至東區後段班，但在傷兵陸續回歸後，目前再度重返季後賽行列，這也成為球隊願意補強的關鍵因素之一。
資料來源：《The Sporting News》
