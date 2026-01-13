NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人擁有「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與東契奇（Luka Doncic）兩位頂級球星，本季打出優異火力表現，但防守端一直是湖人本季最大隱憂，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與塔克（PJ Tucker）近期也點出關鍵因素，表示湖人板凳席上必須要有老將能在防守端「管得住」東契奇，尤其是在比賽的關鍵時刻。
湖人火力沒問題 防守成球隊最大弱點
身為聯盟最具話題與壓力的豪門球隊之一，湖人向來被期待具備爭冠競爭力。目前陣中不僅有東契奇與詹姆斯兩大招牌球星，里弗斯（Austin Reaves）也被視為本季潛在的全明星人選。不過，並非所有主力都是正向防守者。
詹姆斯巔峰時期曾是聯盟頂級防守者之一，但隨著年齡增長，場上重心自然更偏向進攻端；而東契奇雖然年輕，防守能力長期以來仍備受質疑。這樣的結構，也讓湖人防線屢遭對手針對。
甜瓜點出關鍵因素 板凳需有「防守老將」監督
對此，安東尼與塔克（P.J. Tucker）近日便談到老將防守者的重要性，在節目《7PM in Brooklyn》中，安東尼表示湖人必須擁有像哈斯蘭（Udonis Haslem）那樣的老將，要求東契奇負起責任，「當對手的第三、第四進攻選項看到東契奇時，眼睛都會亮起來，這時候像塔克、或是哈斯蘭那種老將，就能發揮作用。他們能在板凳上要求東契奇負起責任，前提是，那必須是一個他真正尊敬的人。」
外界普遍認為，擁有東契奇，就意味著必須在防守端做出妥協，但真正的關鍵在於如何「圍繞這個事實建隊」。若湖人能持續補進具備正向防守影響力的球員，讓防守體系掩蓋東契奇的弱點，那麼搭配球隊頂級進攻火力，湖人仍有機會成為聯盟最具威脅性的存在。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
身為聯盟最具話題與壓力的豪門球隊之一，湖人向來被期待具備爭冠競爭力。目前陣中不僅有東契奇與詹姆斯兩大招牌球星，里弗斯（Austin Reaves）也被視為本季潛在的全明星人選。不過，並非所有主力都是正向防守者。
詹姆斯巔峰時期曾是聯盟頂級防守者之一，但隨著年齡增長，場上重心自然更偏向進攻端；而東契奇雖然年輕，防守能力長期以來仍備受質疑。這樣的結構，也讓湖人防線屢遭對手針對。
甜瓜點出關鍵因素 板凳需有「防守老將」監督
對此，安東尼與塔克（P.J. Tucker）近日便談到老將防守者的重要性，在節目《7PM in Brooklyn》中，安東尼表示湖人必須擁有像哈斯蘭（Udonis Haslem）那樣的老將，要求東契奇負起責任，「當對手的第三、第四進攻選項看到東契奇時，眼睛都會亮起來，這時候像塔克、或是哈斯蘭那種老將，就能發揮作用。他們能在板凳上要求東契奇負起責任，前提是，那必須是一個他真正尊敬的人。」
外界普遍認為，擁有東契奇，就意味著必須在防守端做出妥協，但真正的關鍵在於如何「圍繞這個事實建隊」。若湖人能持續補進具備正向防守影響力的球員，讓防守體系掩蓋東契奇的弱點，那麼搭配球隊頂級進攻火力，湖人仍有機會成為聯盟最具威脅性的存在。