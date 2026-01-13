我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人近期遭遇一波小低潮，接連輸給聖安東尼奧馬刺與密爾瓦基公鹿，戰績來到23勝13敗。儘管勝率仍算不錯，但球隊淨效率（Net Rating）顯示，如果不做調整，湖人在賽季後段可能會出現大幅下滑，對此美媒也針對湖人陣容補強提出建議，表示現效力曼非斯灰熊的波普（Kentavious Caldwell-Pope），是湖人值得追求的戰力。近期《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）提出一個可能的交易構想，建議湖人交易來舊將波普，。沃伊克指出，「我與聯盟內人士討論過類似方案，湖人可以用本季到期合約換來考波普，他在季後賽有豐富經驗，曾在關鍵時刻帶來影響。」他補充，由於波普擁有下季2100萬美元的球員選項，對手球隊若想減少薪資，也可能會在交易中附帶一兩名資產。波普曾是湖人2020年奪冠陣容成員，也曾隨丹佛金塊再度拿下總冠軍。雖然如今已非巔峰期，但他仍具備不錯的防守能力和外線投射，能為湖人在攻守兩端提供更多戰術彈性。不過沃伊克也對此交易的可行性持保留態度，強調除非交易能帶來湖人認為適合長期建隊的球員，否則球隊不太可能承擔超過本季的薪資。他分析，這也讓湖人目前的到期合約在本季幾乎無法作為有價值的交易籌碼。整體而言，湖人管理層在面對交易時仍需在「爭取本季總冠軍」與「保留未來靈活性以圍繞唐西奇（Luka Doncic）建隊」之間做出取捨。