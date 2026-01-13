NBA美國職籃（National Basketball Association）邁阿密熱火目前拿下20勝19敗，暫居東區第8名，雖鮑威爾（Norman Powell）、哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）等球員繳出不錯的表現，但球隊核心阿德巴約（Bam Adebayo）本季進攻表現下滑，並沒有打出符合當家球星的表現，前NBA明星控衛提格（Jeff Teague）也批評阿德巴約不是「真正的球星」
阿德巴約表現下滑 連帶影響球隊戰績
身為熱火陣中資歷最深的球員之一，阿德巴約多年來一直被視為球隊的建隊基石。他在防守端的影響力毋庸置疑，但本季進攻表現卻明顯下滑，未能匹配「看板球星」的定位。
數據顯示，阿德巴約本季場均僅攻下16.4分，創下自2019-20賽季以來的新低；效率同樣令人擔憂，投籃命中率44.6%，三分命中率僅31.7%。進攻端的低迷，直接反映在熱火戰績上，也讓球隊在關鍵比賽中屢屢受挫。
對雷霆僅拿6分 提格痛批不是「明星球員」
昨（12）日對上奧克拉荷馬雷霆一役，熱火以112：124落敗，阿德巴約全場僅拿下6分，在進攻端幾乎消失，再度成為外界討論焦點。提格在節目《Club 520》中直言，阿德巴約的比賽影響力不足以被稱為真正的「明星球員」，「阿德巴約並沒有那種主宰比賽的能力，他是一名好球員，但不是球星，更像是優質的輔助角色，屬於邊緣全明星等級。我覺得他現在缺乏一名純控衛與他打擋拆，如果有更合適的後場搭檔，他的表現可能會提升。」
如今熱火或許需要重新思考球隊的進攻核心配置。希洛（Tyler Herro）具備成為進攻主將的能力，但本季健康狀況不穩；年輕長人韋爾（Kel’el Ware）則被視為未來潛力股，但仍需時間養成。
資料來源：《The Sporting News》
