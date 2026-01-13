曾多次支撐日本國家隊（侍Japan）捕手防線，並協助球隊奪下世界冠軍的指標性名捕甲斐拓也（Takuya Kai），傳出可能無法參與第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）。根據日媒報導，自從井端弘和接掌國家隊帥印後，甲斐拓也始終未獲徵召，這位曾在2023年WBC奪冠路上的主力功臣，在本次大賽名單中恐將面臨「落選」命運。
從育成奇蹟到國家隊鐵捕 甲斐拓也的輝煌資歷
現年33歲的甲斐拓也，其職業生涯是一段傳奇故事。他於2010年以育成選手選秀第6順位進入軟銀鷹隊，靠著驚人的「甲斐砲」強肩與優異守備，曾勇奪7座金手套獎與3次最佳十人獎。他在國際賽場的經驗極為豐富，先後參與了2019年世界棒球12強賽、2021年東京奧運以及2023年WBC，是日本隊重返世界巔峰不可或缺的防禦核心。
井端接手後 甲斐拓也不受重用
然而，在井端弘和總教練就任後，日本隊的捕手陣容出現了明顯的換血趨勢。甲斐拓也自2023年WBC結束後，便再也沒有披上國家隊戰袍。2024年休賽季他透過自由球員（FA）權利轉戰讀賣巨人隊，雖然2025年球季因傷一度長期缺陣，但在出賽的68場比賽中仍繳出打率.260、4支全壘打與20分打點的穩定成績。
儘管如此，井端監督在捕手位置上的選擇似乎更傾向於中生代與新生代。外界預測，第6屆WBC日本隊的正捕手位置，將由坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）以及甲斐在巨人的隊友岸田行倫等人展開激烈競爭。
經驗與換血的拉鋸：經典賽是否還需要這位老將？
對於這支旨在尋求經典賽二連霸的日本隊而言，捕手位置的穩定性至關重要。雖然甲斐拓也擁有無人能及的大賽經驗，但在井端監督強調球隊新陳代謝的方針下，這位功勳老將是否能在最後關頭重獲青睞，已成為日本球界熱議的話題。隨著開賽日期逼近，這位昔日「甲斐加農砲」是否能再次重返經典賽舞台，全世界球迷正屏息以待。
甲斐拓也個人檔案與2025年成績
出生日期：1992年11月5日（33歲）
職業生涯：軟銀鷹（2011-2024）、讀賣巨人（2025-）
2025年表現：68場出賽、打率.260、4支全壘打、20分打點、3次盜壘成功。
國家隊榮譽：2019年12強金牌、2021年東京奧運金牌、2023年WBC金牌。
