喜劇演員林妍霏近日因在脫口秀上的表演，冒犯啦啦隊女孩李多慧、李珠珢遭到網友砲轟，認為她是在嘲笑、抹黑啦啦隊女孩。對此，林妍霏及所屬公司薩泰爾目前暫無回應。而林妍霏過去也曾為了幫已故的好閨密天殘出氣，公開指控天殘前男友賀瓏是渣男，更不惜在天殘過世後，曝光她曾為賀瓏墮胎一事，讓不少網友也因此質疑林妍霏根本是假閨密。
調侃李多慧、李珠珢 林妍霏脫口秀演出遭炎上
林妍霏與老公學仁都是脫口秀演員，搭檔組成團體「喜劇怨偶」，一起經營YouTube、Podcast頻道，她個人的IG目前有1.4萬粉絲追蹤。日前喜劇怨偶舉辦專場脫口秀時，因林妍霏在段子中提到韓籍啦啦隊女孩們，並以開玩笑語氣笑說台灣男生只愛「韓國進口」，遭質疑物化女性。
她接著又在表演時模仿李多慧跟粉絲說再見的口音，笑稱：「有人類這樣講話的嗎？」更臆測李多慧在粉絲看不到的地方一定會抽菸、喝酒、罵髒話，被粉絲認為這已嚴重詆毀李多慧形象。除此之外，林妍霏也有模仿李珠珢拍的礦泉水廣告，直呼劇本讓她看不下去：「X小啊，這樣也可以？」這也引發李珠珢粉絲的反彈。
林妍霏是天殘閨密 曾公開她墮胎隱私
這波檢討林妍霏的聲浪意外帶動她的知名度，林妍霏過往與已故喜劇演員天殘的友情也引起討論。天殘在去年4月17日生日當天於住處過世，當時被認為是為情所困，天殘的前男友、網紅賀瓏也因此遭到攻擊。賀瓏所幸公開天殘寫給他的遺書，以此來證明自己與天殘是和平分手，他沒有劈腿。
賀瓏此舉激怒林妍霏，她在社群寫下長文痛批賀瓏，更不惜公開天殘曾為賀瓏墮胎一事，讓事件關注度越來越高。當時不少人站在林妍霏這邊，怒罵賀瓏就是渣男；但也有另一派人認為「林妍霏的正義是建立在天殘的傷口上」，質疑林妍霏在天殘過世後公開她的隱私，「她（林妍霏）做的，其實是把自己的情緒擺在了第一位。」
林妍霏社群被灌爆 影片未刪、沒道歉
如今林妍霏再度因為失言受到外界關注，雖然知名度提高了，但人氣指數卻下滑。林妍霏的臉書湧入許多人留1星評論，IG留言區也被灌爆，不少人要她出來向李多慧、李珠珢道歉；林妍霏和公司薩泰爾目前都沒有回應，林妍霏引發爭議的脫口秀完整影片，至今也仍然能在YouTube看到。
林妍霏和一堆網紅是好友 曾感謝博恩帶她進入喜劇圈
除了天殘外，從林妍霏的IG也可看到她和網紅博恩、百靈果凱莉、雙語主持人Peggy、資深媒體人范琪斐都是好友。2023年她慶祝30歲生日時，還曾公開與博恩的合照，並在貼文中寫道，博恩是帶她進入單口喜劇的大前輩，「因為講喜劇，讓我認識很多朋友，接觸到更多事情，讓我在這個無常的社會裡，得到巨大的快樂跟感動」。當時的林妍霏應該沒想過如今會因為喜劇，引起這麼大的風波。
資料來源：林妍霏IG、STR Network YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
