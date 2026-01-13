NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月14日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上波特蘭拓荒者的比賽。勇士目前拿下21勝19敗，暫居西區第8名，拓荒者則是拿下19勝21敗，暫居西區第9名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
金州勇士（21勝19敗）vs 波特蘭拓荒者（19勝21敗）
比賽地點：大通中心
比賽時間：台灣時間1月14日（三）上午 12：00
✅ 勇士觀戰焦點：本季對陣拓荒者三連敗、勇士該如何破解
勇士本季對陣拓荒者吞下三連敗，似乎對上拓荒者勇士就沒輒，拓荒者團隊運動能力出色，衝搶籃板能力與突破優異，剛好正中勇士團隊弱點，勇士本場比賽該如何揚長避短，在運動能力不出色的情況下，靠著體系擊敗拓荒者，成為關鍵因素。
觀戰重點：
✅ 拓荒者觀戰焦點：打勇士有一套、能否再度奪勝
拓荒者本季三殺勇士，第四度交手拓荒者能否再繳出優異表現，團隊運動能力將成為關鍵，前三次對戰拓荒者在籃板方面碾壓勇士，也為球隊帶來多次二次得分的機會，加上防守端成功限制柯瑞、巴特勒等球星，成為奪勝關鍵。
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間1/14）
08：30 熱火VS太陽
09：00 鵜鶘VS金塊
09：00 火箭VS公牛
09：00 雷霆VS馬刺
09：00 公鹿VS灰狼
11：30 湖人VS老鷹
12：00 勇士VS拓荒者
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：00 雷霆VS馬刺、12：00 勇士VS拓荒者
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
- 柯瑞能否帶隊奪勝？
- 團隊能否抵擋拓荒者？
- 替補有誰能跳出來？
- 能否把握禁區優勢？
- 阿夫迪亞能否帶隊奪勝？
- 力拼「四殺」勇士
