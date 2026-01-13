我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞能否帶隊奪勝？ 團隊能否抵擋拓荒者？ 替補有誰能跳出來？

能否把握禁區優勢？ 阿夫迪亞能否帶隊奪勝？ 力拼「四殺」勇士

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月14日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上波特蘭拓荒者的比賽。勇士目前拿下21勝19敗，暫居西區第8名，拓荒者則是拿下19勝21敗，暫居西區第9名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：大通中心比賽時間：台灣時間1月14日（三）上午 12：00本季對陣拓荒者三連敗、勇士該如何破解08：30 熱火VS太陽09：00 鵜鶘VS金塊09：00 火箭VS公牛09：00 雷霆VS馬刺09：00 公鹿VS灰狼11：30 湖人VS老鷹12：00 勇士VS拓荒者📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：09：00 雷霆VS馬刺、12：00 勇士VS拓荒者NBA League Pass、Line Today。