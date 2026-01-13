我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

華語樂壇天王周杰倫在昨（12）日正式宣布，將參與《澳洲網球公開賽》相關特別賽事「一球制勝（One Point Slam）」活動，火速引發熱議。而熱愛網球的他，不只常常曬出與好友及妻子昆凌打網球片段，去年還曾與網球傳奇、被稱為球王的費德勒（Roger Federer）搭檔打球，這場雙打友誼賽，也被網友戲稱是「神仙打架」。周杰倫近幾年迷上網球，常常在社群分享自己打球的畫面。除此之外，周杰倫也經常和太太昆凌一同出現在大滿貫賽場邊觀戰，像是看澳洲網球公開賽等。而去年，他還在某場活動與瑞士網球傳奇費德勒，同場搭檔打網球，對打中國網球選手張之臻與李娜。其中，運動界傳奇與樂壇天王的超狂合體，在當時引發高度討論，畫面還直接讓外界驚嘆是「神仙打架」。費德勒雖然早已在2022年退役，但他依然保持著完美的運動家風範與親和力。在雙打對抗中，費德勒展現了極致的紳士風範與神隊友特質。他不僅在場上精準控球，更時常在間隙與周杰倫交談、指點站位，兩人不時擊掌鼓勵。周杰倫在受訪時笑稱，能站在費德勒身邊接球，感覺像是在「聽一首完美的交響樂」，而費德勒的餵球與掩護，也讓周杰倫在場上打得更加從容，展現出不俗的運動天賦。而費德勒不僅耐心地與周杰倫互動，還在賽後稱讚周杰倫的表現。周杰倫除了大展球技外，也在事後於社群分享照片，笑稱自己不僅是在打球，更是在「感受球王的氣場」，謙遜又俏皮的態度，引發外界大讚。周杰倫這次參與的「一球制勝」並非傳統完整比賽，而是以高度娛樂性與象徵意義聞名的特別賽制，只需一顆球就能分出勝負，強調臨場反應、心理素質與明星魅力，讓粉絲直呼這場比賽「光是進場就值回票價！」根據官方公布資訊，周杰倫預計於1月14日週三下午4點30分，現身澳網指標性場地「羅德・拉沃球場」。