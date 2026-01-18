我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe（中）與Selina（右）、Ella（左）一起以女團S.H.E出道。（圖／Hebe IG@hebe_tien_0330）

S.H.E成員Hebe（田馥甄）日前罕見發長文，透露長期承受失眠的痛苦，讓粉絲都非常心疼。回顧她從S.H.E成員Hebe，到個人歌手田馥甄，她在全是社牛的Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）中，擔任默默陪伴團隊的守護者，之後單飛也依然展現她孤獨、冷淡的魅力，讓她成為演藝圈中獨特的存在。而不管是團體活動，還是個人歌手，都闖出自己一條路的她，竟曾被誤會Hebe跟田馥甄是不同人，還有人以為是雙胞胎，引發廣大網友討論，這也另類證明Hebe身為歌手的成功轉型。Hebe田馥甄在2001年以S.H.E出道，她在是團體中相較於Selina的甜美與Ella的活潑，扮演著沈穩、省話且充滿神祕感的角色。身為團內的高音擔當，Hebe在多首經典情歌中負責撐起情感最濃烈的部分。那時的她是團隊裡不可或缺的色彩，雖然低調，卻在合聲與獨唱間展現了紮實的唱功底蘊，不管是快歌舞曲，還是抒情慢歌，她都能用自己的方式完美詮釋，展現身為歌手的無限潛能。2010年，她以本名「田馥甄」推出首張個人專輯《To Hebe》，正式開啟S.H.E單飛不解散的音樂篇章。Hebe也以音樂實力成功洗脫「偶像歌手」的標籤，展現自己身為歌手的爆發力，改以帶有實驗性、文藝氣息的獨立流行風格示人。從首支單曲〈寂寞寂寞就好〉，到後來席捲全亞洲的〈小幸運〉，她證明了自己不僅能唱偶像神曲，更能駕馭深層且細膩的多樣議題。而Hebe常以歌曲探討孤獨、無常與自省的風格，獨特思考模式也讓她被封為「文藝女神」。然而，從偶像歌手到文藝女神的成功轉型，也讓許多人誤以為Hebe與田馥甄是不同人。曾有網友在2017年，分享自己在哼唱田馥甄的〈小幸運〉時，媽媽突然問她：「S.H.E的田馥甄是不是雙胞胎？」原PO當下感到非常傻眼，否認後反問媽媽為何會這樣認為，媽媽說：「因為我在YouTube聽歌，發現有個歌手跟她長得好像哦，叫Hebe，妳聽過嗎？」這則貼文在當時引發高度討論，還有人坦承「其實我剛開始也以為她們是雙胞胎...」這也證明了她身為歌手的多面性。事實上，42歲的Hebe不只音樂風格獨特，她的言談與思想，也常常引發話題。身為S.H.E唯一未婚成員的Hebe，常常會被外界催婚，但她強調「強摘的果實不甜」 ，認為生命中的每份感情都有其時節，不需要為了社會期待而趕進度。Hebe也曾在訪談中表示：「我是一個完整的圓，不一定要有另一半才算圓滿」，她用自己的方式，溫柔地對抗這世界的焦慮與平庸，活出了許多女性心中嚮往的獨立樣貌。