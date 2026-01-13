我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

洛杉磯湖人作客沙加緬度以112：124不敵國王，此役最受關注的並非比分本身，而是已被移出傷兵名單、原本預期將復出的八村壘（Rui Hachimura），最終卻未獲得上場機會。賽後，湖人總教練JJ雷迪克（JJ Redick）親自向媒體說明臨時變動的關鍵原因。雷迪克透露，教練團是在比賽當天早上，雷迪克也解釋，正因相關資訊是在當天上午才確認，球隊先前已提交的賽前NBA美國職籃（National Basketball Association）傷兵報告才會顯示八村壘「可以出賽」，導致外界誤以為他會在對國王之戰登場。八村壘上一次出賽，正是去年12月湖人以125：101擊敗國王一役，當時他拿下12分、4籃板、1助攻與2抄截，投籃命中率5成、三分球4投2中。本季至今，他場均12.7分、3.8籃板、0.9助攻，三分球命中率達44.5%，雖然出手次數不多，但仍被視為湖人重要的空間型前鋒。雷迪克賽後直言，球隊對八村壘的投射能力「非常需要」，而這場比賽也清楚反映出問題所在。湖人全場三分球36投僅8中，命中率22.2%，成為輸球關鍵之一。雷迪克坦承，湖人賽前三分球命中率僅排名聯盟第28，這一戰過後恐怕還會繼續下滑，「我們真的就是投不進，但也只能繼續出手。」此敗讓湖人戰績滑落至23勝14敗，本季第二度遭遇三連敗；反觀國王則在連勝火箭與湖人後，戰績推進至10勝30敗。湖人將回到主場迎戰老鷹，八村壘預計在上場時間受限的情況下正式復出，教練團也盼藉由輪換調整，為外線進攻止血，避免連敗擴大。